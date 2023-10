François Legault sera assurément la cible du Parti québécois lors du dévoilement du budget de l’an un d’un Québec souverain puisque le premier ministre a déjà fait l’exercice en 2005.

• À lire aussi: L’indépendance: un handicap ou un moteur pour gagner une élection?

• À lire aussi: Budget de l’an 1 d’un Québec souverain: «L’économie va être propulsée» – croit PSPP

• À lire aussi: Souveraineté: PSPP veut que le Québec ait sa propre monnaie

Cependant, il semble vouloir reprendre les arguments de ses adversaires du passé, ce qui risque de le rendre encore plus vulnérable aux attaques péquistes, selon Elsie Lefebvre.

«Il pile sur les convictions qu’il a eues par le passé. Il aurait pu dire que ça ne m’intéresse plus, ce n’est plus le temps et à la limite je crois que les Québécois auraient adhéré à ce changement, mais de se dédire complètement ça manque de crédibilité et de profondeur», explique-t-elle.

La présentation du budget lundi est un bon coup pour le chef du Parti québécois, selon Stéphane Bédard, parce que justement le premier ministre sera forcé de répondre à des questions que son parti ne voulait pas.

«Il y a deux bons objectifs pour PSPP. Le premier est la crédibilité. Oui les gens le trouvent sympathique, mais maintenant il va être crédible. Le budget de l’an un est devenu un passage obligé pour chaque chef. Le deuxième objectif est la cohérence. Des fois, les gens ne sont pas d’accord avec toi en politique, mais lorsque tu es cohérent, ils t’aiment plus. M. Legault sera forcé de marcher sur la peinture et cela pourrait également provoquer des débats à l’interne», raconte l’ex-péquiste.

Cependant, même si l’objectif est d’affecter la crédibilité de M. Legault, Luc Lavoie croit que cela ne se transformera pas automatiquement en vote.

«Je trouve l’exercice tellement futile. Sur le plan "d’un stunt politique", ce n’est pas bête, mais je ne connais pas une personne qui n’était pas pour l’indépendance qui va lire le budget de l’an un et changer d’idée [...] En politique, c’est celui qui décide du sujet du jour qui finit par gagner, PSPP est très bon pour s’appuyer sur un caucus de quatre et occuper l’espace public», dit-il.

Voyez l’échange entre les trois analystes politiques dans la vidéo ci-dessus.