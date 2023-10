Cadeaux de Noël: les Canadiens prévoient de dépenser moins cette année

Avec le coût de la vie qui a augmenté considérablement depuis les derniers mois, les Canadiens prévoient de dépenser moins cette année par crainte d’une récession économique.

Selon le sondage Deloite mené auprès de plus de 1000 consommateurs partout au Canada, c’est en moyenne 11% de moins qui devraient être déboursé dans le temps des Fêtes.

Toujours selon ce sondage, c’est environ 1347$ qui seront dépensés pour les cadeaux, restaurants, nourritures et alcools par adulte.

Près de deux Canadiens sur trois (67%) mentionne craindre une récession et 55%, une augmentation du prix de leur logement.

«Je risque de dépenser moins en raison des taux d’intérêt. Il va falloir réduire nos dépenses», mentionne un résident de Longueuil.

«On ne fait plus de cadeaux, on se fait plaisir à la place et on sort», dit une citoyenne.