«Il y a des gens qui ont du front tout le tour de la tête!» affirme haut et fort Richard Martineau concernant un milliardaire québécois.

Hier, le Journal de Montréal rapportait que Stéphan Crétier, dont l’entreprise Garda World a reçu 300 M$ en aide du gouvernement Legault, vient de s’acheter un prestigieux vignoble de 56 M$ en Californie.

«Il est gonzilliardaire. C’est comme si je disais à ma mère: ❝Maman, je n’arrive pas avec ma fin de mois, je ne peux pas nourrir mes enfants, peux-tu me donner 200 $ SVP?❞ Elle va dire oui et me donner les 200 $. ❝Ça fait longtemps que j’ai vu les enfants. Allez-vous venir souper dimanche?❞ ❝On ne peut pas! On s’en va à New York.❞ C’est ça là», formule Richard Martineau découragé.

«S’il a autant d’argent que ça le boss de Garda qui vit aux Émirats arabes unis, pourquoi il nous demande d’aider son entreprise? C’est du BS de luxe!» clame notre chroniqueur.

