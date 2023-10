Accusé de corruption, Frank Zampino subira un nouveau procès

La Cour d’appel ordonne un nouveau procès pour l’ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal Frank Zampino et cinq coaccusés qui avaient bénéficié d’un arrêt des procédures dans un dossier de corruption alléguée sur des contrats publics totalisant 160 M$.

L’ancien bras droit de l’ex-maire de Montréal Gérald Tremblay et ses coaccusés avaient notamment été accusés de fraude, de complot, d’abus de confiance et de corruption en 2017. Une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) démontrerait qu’entre 2001 et 2009, de nombreux contrats municipaux auraient été accordés en échange de financement politique, ristournes et autres avantages.

Dans le cadre de cette enquête, l’UPAC avait obtenu l’autorisation d’intercepter les communications de 39 cibles alléguées.

«Parmi ces interceptions, plusieurs centaines impliquaient la participation d’avocats. Les enquêteurs ont eu accès au contenu de quelques-unes d’entre elles, même si certaines étaient privilégiées», peut-on lire dans l’arrêt de la Cour d’appel rendu vendredi.

Arrêt des procédures

Frank Zampino avait déposé en 2019, quelques mois avant le début de son procès, une requête en arrêt des procédures. La juge Joëlle Roy lui avait alors donné raison et déclaré l’autorisation d’écoute électronique invalide parce qu’elle violait les droits des accusés au privilège entre avocat et client.

Les cinq co-accusés de M. Zampino - Robert Marcil, ex-directeur des travaux publics à la Ville de Montréal, ainsi que Bernard Poulin, Dany Moreau, Kazimierz Olechnowicz et Normand Brousseau, tous d'anciens hauts dirigeants de firmes de génie-conseil - avaient ensuite déposé une requête similaire, elle aussi accueillie.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales avait porté la cause en appel. La Cour d’appel a conclu que les droits de Zampino et de ses coaccusés avaient été enfreints.

Toutefois, «bien que la conduite des policiers à l’occasion de l’opération d’écoute électronique puisse être empreinte de négligence, elle est d’une gravité moindre que celle retenue par la juge [Joëlle Roy], de sorte que l’arrêt des procédures n’est pas la seule réparation à envisager», ont indiqué les juges Manon Savard, François Doyon et Patrick Healy dans leur arrêt publié vendredi après-midi.

La Cour d’appel ordonne donc la tenue de nouveaux procès, qui devront se tenir sans la preuve obtenue par écoute électronique.

Qui est Frank Zampino?

Élu maire de Saint-Léonard en 1990.

Président du comité exécutif de la Ville de Montréal entre 2002 et 2008.

Était le numéro 2 de l’administration du maire de l’époque, Gérald Tremblay.

Comparait à la commission Charbonneau en 2012 où il y mentionnera cette fameuse phrase «Je ne confirmerais pas non plus que je ne pourrais pas l’exclure...».

En 2012 également, il se retrouve au cœur du scandale du Faubourg Contrecoeur, où il y est accusé de fraude avant d’être acquitté en 2018.

Aurait mis en place avec ses coaccusés un stratagème permettant de favoriser Les Constructions Frank Catania durant le processus d’appel d’offres du projet immobilier entre 2005 et 2008.

Également arrêté dans le cadre de l’opération Fronde en 2017 où il est accusé de fraude, de complot et de corruptionen lien avec le financement politique.

Un arrêt des procédures a lieu en 2019, car l’UPAC avait mis sous écoute des conversations avec leurs avocats durant l’enquête, une violation du secret professionnel.