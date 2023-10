L’industrie des croisières tarde à atteindre le même niveau d’achalandage qu’il avait avant la pandémie alors que l’industrie touristique a quant à elle atteint un niveau similaire à l’été 2019.

C’est ce que la porte-parole de Tourisme Montréal, Aurélie de Blois, affirme en entrevue à l’émission «À Vos Affaires», spécifiant cependant qu’elle estime que ce n’est qu’une question de temps avant que les touristes reviennent.

«On n’a pas la même reprise au niveau du tourisme d’agrément en Ville que du tourisme des croisières, dit-elle. On n’est pas à 60% encore de reprise, mais ça va venir dans les prochaines années.

«Je pense que c’est une question simplement de demande, ajoute-t-elle. Les gens avaient envie d’aller loin cette année.»

Les bateaux de croisière qui passent par Montréal ont presque tous une capacité de 2000 passagers et moins.

Étant donné qu’ils sont plus petits, ils sont souvent plus luxueux et attirent une clientèle qui dépense plus lorsqu’elle visite la métropole.

«70% des croisiéristes qui débarquent à Montréal passent une à deux nuits dans la métropole pour visiter, explique Mme de Blois. Comme ce sont majoritairement des navires de luxe et donc des gens en moyen, ils vont souvent se diriger vers des hôtels de quatre ou cinq étoiles.»

«Chaque croisiériste qui débarque dépenserait en moyenne 400$, mais je suis pas mal certaine que ce chiffre-là a augmenté avec l’inflation, continue-t-elle. La moyenne d’âge des croisiéristes est d’environ 65 ans. 50% sont des Américains, 25% viennent de l’Europe.»

Environ 50 000 personnes visitent Montréal en croisière chaque année.

