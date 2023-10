Dans un café de Montréal : en français SVP, madame la mairesse Plante

Benoît Dutrizac est clair: Valérie Plante ignore qu’elle est la mairesse d’une métropole francophone. Sur quoi se base l’animateur de QUB radio ? Sur une publication de Mme Plante sur Instagram.

Dans cette vidéo partagée en «story», on peut la voir dans un café de l’est de Montréal. L’employée lui dit d’abord une phrase en français, avant de passer à l’anglais. Sans sourciller, la mairesse de Montréal lui répond en anglais. Et ça, pour Richard Martineau et Benoît Dutrizac, ça ne passe pas.

«Elle ne réalise pas c’est quoi son rôle», a souligné Benoît Dutrizac.

Écoutez Martineau et Dutrizac s’insurger de la situation dans cet épisode balado disponible sur la plateforme audio et vidéo QUB radio:

La question du français dans les commerces de Montréal, c’est un sujet chaud. Richard Martineau et Benoît Dutrizac ne sont pas les seuls à s’intéresser au fait français au Québec.

La langue de Molière est en net recul depuis des années. Selon Martineau, chacun a son rôle à jouer pour la garder vivante. L’animateur de QUB radio respecte une règle simple : «No french? No tip».

Et vous, what do you do?