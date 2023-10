Deux syndicalistes interpellés en France pour «apologie du terrorisme»

Deux syndicalistes de la CGT ont été arrêtés vendredi dans le nord de la France pour «apologie du terrorisme», en raison d'un tract controversé de soutien aux Palestiniens, une arrestation ayant suscité l'indignation de personnalités politiques à gauche, qui dénoncent un «régime autoritaire».

Les gardes à vue du secrétaire départemental Jean-Paul Delescaut ainsi qu'une salariée, qui ont duré toute la matinée, ont été levées en début d'après-midi.

L'enquête «se poursuit», a indiqué le parquet de Lille (nord) à l'AFP, sans autre précision. La CGT, fondée en 1895, est un des plus importants syndicats en France.

Selon une source proche du dossier, les deux arrestations font suite à un tract appelant à une manifestation de soutien aux Palestiniens à Lille, diffusé par la CGT le 10 octobre, trois jours après l'attaque sanglante du Hamas contre Israël.

Les policiers «considèrent que le tract a une forme d'apologie au terrorisme et d'appel à la haine», a expliqué l'avocat des gardés à vue, Me Ioannis Kappopoulos.

Une phrase est particulièrement mise en cause: «les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi (7 octobre, NDLR) elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées.»

«On a rappelé (...) que l'organisation CGT n'était pas liée au terrorisme, qu’elle n'était pas pour le terrorisme et qu'elle était là pour représenter les travailleurs partout dans le monde», a déclaré à sa sortie du commissariat le secrétaire départemental CGT, Jean-Paul Delescaut, dénonçant «un tribunal politique».

Le préfet du Nord, Georges-François Leclerc, s'était notamment basé sur ce tract pour interdire des manifestations propalestiniennes.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a dénoncé «une interpellation scandaleuse».

«Rien ne nécessitait une garde à vue et un tel emploi de la force (...) comme si c'étaient des terroristes», a-t-elle ajouté. «Nous sommes très inquiets du glissement et de la dérive en matière de liberté d'expression, et de libertés tout court.»

«"Apologie du terrorisme" qui peut le croire? L'apologie du terrorisme c'est le soutien inconditionnel du gouvernement aux crimes de guerre à Gaza», a réagi sur X (anciennement Twitter) le chef de file de la France insoumise (gauche radicale), Jean-Luc Mélenchon, regrettant un «régime autoritaire de type nouveau».

La guerre déclenchée par l'attaque du Hamas a entraîné la mort de milliers de personnes, en majorité des civils côté israélien comme palestinien.