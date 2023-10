Elle incarne une réfugiée haïtienne menacée de déportation: Ayana O’Shun est solide dans la série «Les révoltés»

La comédienne Ayana O’Shun s’est investie à fond pour camper la réfugiée haïtienne Rosena Jean dans la série Les révoltés de Club illico.

Elle se sentait une «responsabilité de rendre hommage» aux immigrants qui, comme ses propres parents, ont quitté la perle des Antilles dans l’espoir d'une vie meilleure.

Au départ, Ayana O’Shun était engagée à titre de consultante pour la communauté haïtienne auprès de l’autrice des Révoltés, Anita Rowan, mais elle a finalement été invitée à auditionner. Elle a hérité du rôle clé de Rosena Jean, que l’on suit dans les 10 épisodes de la première saison réalisée par Louis Choquette.

Née à Montréal, la comédienne de 35 ans a, en amont des tournages, visité la Maison d’Haïti pour discuter avec des Québécois d’adoption, histoire de ne pas représenter Rosena Jean de «manière caricaturale». Son personnage a fui un mari violent lié à un gang de rue en Haïti, Jude Baillargeau (Rodney Alexandre). Elle réclame le statut de réfugiée après être passée par le chemin Roxham deux ans plus tôt. Depuis, elle a accouché d'un petit garçon.

«J’ai eu raison d’y aller, car les gens que j’ai rencontrés venaient de plusieurs pays, dont certains qui étaient passés par le chemin Roxham. Ce sont vraiment des gens qui ont une dignité profonde et qui font tout pour s’intégrer», a-t-elle témoigné.

La mère d’Ayana, décédée en mars dernier au terme d’une «courte maladie», a réussi son pari en s’établissant au Québec. La femme de 75 ans a exercé la profession d’infirmière et a possédé sa propre maison, à Laval, où elle a élevé ses deux filles.

Elle a même travaillé au chemin Roxham où elle évaluait la condition de santé de nouveaux arrivants. «À la fin de sa vie, ma mère était l’un des premiers visages que les réfugiés voyaient au chemin Roxham. Certaines personnes qu’elle a rencontrées, comme des dames de 70 ans, sont venues à pied du Chili, m’a-t-elle raconté. Ces femmes ont marché pendant des mois.»

La mère d’Ayana O’Shun, qui voulait tant voir le travail de sa fille dans Les révoltés, n’a malheureusement pas eu cette chance avant de pousser son dernier souffle. «J’espère que là où elle est, elle est contente de ce que j’ai fait.»

Équilibre entre victime et héroïne

Rosena Jean demande donc l’asile au Canada dans l’histoire produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau d’Aetios Productions, en collaboration avec Québecor Contenu. Or, la bureaucratie, lourde et complexe, fait en sorte qu’on veut la renvoyer en Haïti pour des formalités.

«Rosena essaie de faire en sorte que son histoire marche pour rester ici. Elle ne dit pas toujours la vérité, mais moi je comprends pourquoi elle fait ça», a dit son interprète, rappelant qu’«elle s’est très bien intégrée».

«Elle a peur de son mari, des gangs de rue en Haïti et du système politique. Pour elle, c’est impensable de retourner là-bas avec ses enfants. Elle vit des choses difficiles, semaine après semaine, mais on a essayé de trouver un équilibre entre la victime et l’héroïne. Je ne voulais pas interpréter une femme qui fait pitié.»

L’avocate Éléonore St-Laurent (Sarah-Jeanne Labrosse) et le journaliste Jacob Gravel-Duquette (Pier-Luc Funk), deux jeunes fougueux qui s’occupent des laissés pour compte, apporteront leur soutien à Rosena dans ses démarches devant la Commission de l’immigration. Disons que les rebondissements se multiplieront au fil des épisodes.

Un «nouveau souffle» pour sa carrière

C’est à ce jour «le rôle le plus important» d’Ayana O’Shun, qui a commencé à jouer «à temps partiel», comme on s’adonne à un passe-temps.

Au départ, Ayana O’Shun souhaitait devenir réalisatrice – ce qu’elle est aussi –, mais on lui avait conseillé également de jouer pour mieux diriger les comédiens par la suite. De fil en anguille, elle a tellement aimé s’attaquer à des personnages qu’elle mène maintenant les deux carrières de front. Elle continue d’ailleurs de faire la promotion de son documentaire Le mythe de la femme noire.

Les 10 épisodes de la première saison de la série Les révoltés sont disponibles sur Club illico.