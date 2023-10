Morte négligée: la Couronne réclame 10 ans de prison, le coupable espère purger sa peine à domicile

La Couronne réclame une peine de 10 ans de prison à Bruno Turcotte reconnu coupable d’homicide involontaire pour avoir omis de fournir les soins nécessaires à sa conjointe de 58 ans Johanne Bilodeau décédée d’un choc septique en 2020 à Terrebonne.

L’homme de 61 ans devait s’occuper à temps plein de sa conjointe à la suite d’un AVC en 2011 qui l’avait laissée avec de lourdes séquelles l’empêchant de se déplacer, de se nourrir et de s’hydrater par elle-même; elle était complètement dépendante de son mari.

Dans le cadre des représentations sur la peine, Me Dalphond de la Couronne a rappelé que Bruno Turcotte était le seul à subvenir à l’ensemble des besoins de sa conjointe et que «Mme Bilodeau en a payé le prix».

«Elle ne méritait pas de mourir comme une enfant martyre», a déploré Diane Bilodeau, la sœur de la victime.

«Vous, dans le journal, vous avez lu les plaies qu’elle a eues, mais nous autres, on les a vues de nos propres yeux. C’était horrible», a-t-elle ajouté, la voix nouée d’émotions.

«C’est très dur d’avoir encore de bons souvenirs de ma mère. C’est une bonne personne qui ne méritait pas d’être maltraitée comme ça», a déclaré son fils, Carl Bureau, à TVA Nouvelles.

«Quand j’ai su que ma mère était décédée, j’ai vu un cauchemar, je suis tombée par terre, c’était comme recevoir un coup dans le cœur. Ça m’a anéantie», a admis sa fille, Jade Bureau.

Me Dalphond a fait état de facteurs aggravants tels que mauvais traitement à l’égard de son épouse, une personne vulnérable, un état de dépendance total envers M.Turcotte, la durée de la négligence sur quelques semaines, voire quelques mois, dénutrition, déshydratation, soins médicaux non offerts et refus de bénéficier des services du CISSS.

Lorsque Mme Bilodeau a été transportée d’urgence à l’hôpital en septembre 2020, elle était dénutrie, déshydratée, amaigrie, en plus d'avoir une hygiène corporelle déficiente.

Son corps présentait plusieurs plaies de pression importantes, dont certaines exposaient ses os.

Me Marc Labelle qui représente Bruno Turcotte a demandé au juge d’imposer 18 mois avec sursis, une peine à purger à domicile.

Me Labelle a expliqué que si on tenait compte de la détention préventive de 90 jours et des conditions imposées à son client, il s’agissait selon lui de l’équivalent d’une peine de trois ans suggérée.

La Couronne et la Défense sont aux antipodes. Le ministère public réclame, quant à lui, 10 ans de prison.

La sentence sera rendue le 6 décembre.

- Avec les informations d'Yves Poirier