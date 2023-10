Krystel Mongeau présente «Un nouveau jour»: un premier extrait pour la grande gagnante de «Star Académie 2022»

La grande gagnante de Star Académie en 2022, Krystel Mongeau, a dévoilé vendredi le premier extrait de son premier album attendu l’hiver prochain.

Le simple Un nouveau jour est une chanson originale écrite par Steve Marin et composée par Gautier Marinof et Jérôme Couture. Elle a été réalisée par Jay Lefebvre, Dimitri Lebel-Alexandre et Steve Marin.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

L’opus de Krystel Mongeau sera entièrement en français et majoritairement composé de pièces originales, dont la plupart seront coécrites par l’artiste, qui s’est découvert ce nouveau talent d’auteure-compositrice au cours du processus.

Selon ce qu’on sait, et le premier extrait en fait foi bien qu’il n’émane pas de Krystel Mongeau, les pièces de l’œuvre seront toutes d’inspiration country-pop.

«Il y a quelques mois, j’ai reçu un immense cadeau de la part de Gautier Marinof et Jérôme Couture, une magnifique chanson composée spécialement pour moi. La chanson m’a immédiatement touchée par sa mélodie accrocheuse, mais aussi par son propos. Un nouveau jour aborde si bien le fait que, dans la vie, atteindre nos buts et nos rêves vient aussi parfois avec son lot d’échecs. J’espère que cette chanson donnera l’espoir aux gens que rien n’est impossible et que lorsqu’un nouveau jour finit par se lever, tout est toujours plus beau», a dit Krystel Mongeau.

MARCEL TREMBLAY / AGENCE QMI

«Un nouveau jour, est un hymne au renouveau, a indiqué de son côté Steve Marin, qui est aussi le directeur artistique de l’album. Un hymne pop aux accents rocks, riche d’harmonies vocales très prenantes et d’une mélodie accrocheuse où Krystel et sa voix nous démontrent une parfaite maîtrise de l’émotion. Un nouveau jour, c’est aussi un nouveau son qui s’imposera dans les radios de la province et dans l’univers pop/country francophone!»

On se souvient qu’après sa victoire à Star Académie il y a 18 mois, Krystel Mongeau est partie en tournée avec le cofinaliste de la compétition musicale de TVA, Éloi Cummings. Elle a aussi pris part au spectacle Party! de Québec Issime.