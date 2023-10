La Nuit des sans-abri: une nuit qui s’allonge

À quoi vous fait penser la nuit? Pour minimalement 10 000 personnes au Québec selon le plus récent dénombrement de l’itinérance, la nuit est synonyme d’errance, de froid, de combat avec le sommeil pour éviter de se faire voler ou agresser, de choix parmi la moins pire des options pour être en sécurité, au prix d’être coincé avec d’autres «mal-pris» dans un dortoir.

Ce soir, 20 octobre, c’est la 34e édition de la Nuit des sans-abri. Cet événement de solidarité et de sensibilisation des réalités que vivent les personnes en situation d’itinérance est toujours aussi pertinent cette année alors que le contexte social est tendu et propice à fragiliser les conditions de vie des tous.

Crise du logement, crise de la santé mentale, crise de surdoses, inflation, violence à l’international. À travers toutes les couches de la société, des personnes sont gravement impactées par ce contexte.

Actions demandées

Dans le secteur de l’itinérance, nous voyons cette réalité se déployer plus intensément depuis quelques années. On tente de sensibiliser nos concitoyens, mais surtout nos élus à en faire plus et cela rapidement, autant en prévention qu’en réduction de l’itinérance.

Mais l’écoute n’y est pas, les actions pas assez profondes. On se retrouve aujourd’hui dans ce que certains qualifient de crise de l’itinérance. L’itinérance visible a augmenté, la détresse vécue par les personnes a augmenté et l’espoir d’améliorer ses conditions de vie a diminué. Réparer la situation ne sera pas chose facile et encore moins instantanée. Il faudra des actions ambitieuses de nos gouvernements, de la bienveillance collective et de la solidarité.

Dernièrement, on entend régulièrement parler des incivilités et de la violence que perpètrent certaines personnes en situation d’itinérance. Cette violence est inacceptable. Mais, de l’autre côté, on ne parle jamais de l’augmentation de l’hostilité et de la violence que vivent les personnes en situation d’itinérance de la part de citoyens domiciliés. Le climat social est tendu et on appelle à la solidarité et à la tolérance.

Humaniser ces personnes

Chaque jour, on croise des personnes en situation d’itinérance, mais on a peu d’opportunités de les rencontrer vraiment. On a aussi souvent l’impression qu’aucune action n’est faite pour aider les personnes qui vivent ces situations. Or, à Montréal seulement, c’est plusieurs milliers de personnes qui travaillent dans ce secteur chaque jour.

La vigile de la Nuit des sans-abri est l’occasion de venir rencontrer nos concitoyens non domiciliés et les organismes en itinérance. C’est se donner un espace favorable et sécuritaire pour se familiariser avec l’itinérance et ses différentes réalités ainsi que pour prendre le temps d’humaniser les personnes qui vivent ces situations. Parce que les personnes en situation d’itinérance c’est: une femme qui dort dans son auto, une famille qui vit à l’hôtel, un jeune trans qui s’est fait mettre à la porte à la suite de son dévoilement, un couple en campement, une personne âgée qui se fait évincer sans pouvoir se reloger, un homme qui a tout perdu à la suite d’une dépression. Mais les personnes en situation d’itinérance sont aussi des gens avec des rêves, des passions, des compétences, des valeurs. Ce sont des communautés qui se forment et s’entraident.

L’action politique est nécessaire, mais la mobilisation de la communauté aussi! Ce soir, on vous attend nombreux pour venir montrer votre solidarité, en apprendre davantage sur l’itinérance et partager un moment chaleureux et lumineux lors de l’une de ces nuits qui se succèdent. Ne soyez pas gênés!

Photo fournie par Joannie Veilleux

Joannie Veilleux, Organisatrice communautaire au RAPSIM