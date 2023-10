Lancement de la Chaire de recherche Justin-Lefebvre sur le don d'organes à Sherbrooke

Après cinq ans de travail, la Chaire de recherche Justin-Lefebvre sur le don d'organes est lancée. La toute première et la seule au Canada en la matière permettra de développer à Sherbrooke un pôle d'expertise sur le sujet, de former la relève scientifique et d'attirer les investisseurs.

Elle permettra également de soutenir les patients, donneurs et receveurs, et d’améliorer les procédures assurant la qualité des organes.

C’est donc avec beaucoup d’émotion et l’humilité que le Dr Frédéric D’Aragon, un ami de la famille, a accepté d’être le titulaire de la chaire. Son équipe de recherche espère que sa création permettra de propulser davantage le don d’organe et d’améliorer la pratique.

Lors du décès de Justin en juin 2017, quatre personnes ont pu bénéficier de ses organes. Depuis sa création, la Fondation qui porte son nom soutient cette cause.

Pour la mère de Justin, Marie-Pier Savaria, l’importance est de conserver vivantes les causes et les missions de son défunt fils.

Un objectif atteint grâce à la pérennité de la chaire de recherche.Le lancement est d'autant plus symbolique qu'il se déroule la même journée que la cérémonie annuelle des dons d'organes.

Il y a 6 ans jour pour jour, les parents de Justin recevaient une fleur. Aujourd'hui, c'est eux qui accueillent les familles des donneurs.

Pour cette 30e édition, l'Association canadienne des dons d'organes et de tissus a honoré 208 donneurs qui ont reçu le titre posthume d'Ambassadeur de la Santé.

Près de 1500 personnes provenant de toutes les régions du Québec ont participé à l'événement.