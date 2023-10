L'armée israélienne a estimé vendredi dans un communiqué que «la majorité des otages» kidnappés par le Hamas durant son attaque du 7 octobre «sont vivants».

«Sur les quelque 200 otages qui se trouvent actuellement dans la bande de Gaza, plus de 20 d'entre eux sont des mineurs, entre 10 et 20 d'entre eux ont plus de 60 ans, la majorité des otages sont vivants», a indiqué le porte-parole dans le communiqué.