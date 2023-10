Les actions de l’Inde doivent «préoccuper tous les pays du monde», dit Trudeau

Justin Trudeau estime que l’attitude de l’Inde, qui a révoqué l’immunité diplomatique d’une quarantaine de diplomates canadiens jeudi, «est quelque chose qui doit préoccuper tous les pays du monde».

En conférence de presse vendredi dans la région de Toronto, le premier ministre, plus acerbe qu’à son habitude, a souligné que l’action «unilatérale» de New Delhi allait à l’encontre du droit international.

«Si ça devient permissible pour un pays de tout simplement révoquer les protections diplomatiques à des diplomates, le monde devient de plus en plus incertain, et une décision d’ignorer, de faire fi de la convention de Vienne sur les diplomates devrait préoccuper tout le monde.»

M. Trudeau en a ajouté une couche.

«Le gouvernement indien rend le retour à la vie normale incroyablement difficile pour des millions de personnes en Inde et au Canada. Et il le fait en contrevenant à des principes de base de la diplomatie», a-t-il ajouté en anglais.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait qualifié cette réaction de «démesurée», jeudi.

Avec la révocation de l’immunité diplomatique de 41 diplomates canadiens, le Canada n’a eu d’autres choix que de rapatrier d’urgence les employés visés. En conséquence, trois bureaux consulaires, dont celui de Bangalore et de Mumbai, ne peuvent plus répondre aux demandes des clients.

Jeudi, le ministère indien des Affaires étrangères a défendu sa plus récente action en martelant que sa révocation en bloc était bel et bien conforme au droit international.

Le gouvernement indien ne digère toujours pas des allégations du Canada selon lesquelles il aurait participé d’une manière ou d’une autre au meurtre d’un militant sikh au Canada en juin.

Depuis, le pays ne cesse de prendre des mesures de rétorsion contre le Canada, par exemple, les traitements de visas pour l’Inde au Canada sont suspendus depuis quelques semaines.