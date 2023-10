Les Rolling Stones ont donné un concert surprise, avec Lady Gaga comme invitée, dans un club de New York

Le célèbre groupe britannique a voulu célébrer le lancement très attendu de son nouvel album, Hackney Diamonds. Jeudi soir, dans un petit club new-yorkais rempli de vedettes, Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood ont joué sept chansons, dont une en compagnie de Lady Gaga.

C’était assurément LE concert le plus couru de la Grosse Pomme, jeudi soir. Les Rolling Stones ont pris d’assaut la scène du Racket NYC, situé dans le quartier Chelsea. La capacité de l’endroit? Un maigre 650 personnes! Voilà un concert extrêmement intime auquel ont pu assister une poignée de chanceux, considérant que les Stones jouent habituellement dans des arénas ou des stades.

Dans l’assistance du Racket, on retrouvait plusieurs célébrités, dont l’animateur Jimmy Fallon, les humoristes Chris Rock et Trevor Noah, les musiciens Elvis Costello et Diana Krall, de même que les acteurs Daniel Craig, Rachel Weisz et Ed Burns. C’est le DJ Questlove (The Roots) qui a réchauffé la foule avant l’arrivée des Stones.

Courtoisie Kevin Mazur / Getty Images

En tout, ce sont sept morceaux que les «papys du rock» ont offerts à la foule en liesse, dont les nouvelles «Angry, Whole Wide World» et «Bite My Head Off», ainsi que les succès «Jumpin’ Jack Flash» et «Tumbling Dice».

Arrivée en surprise, Lady Gaga est venue rejoindre Jagger pour chanter le duo «Sweet Sounds of Heaven», l’un des moments forts de Hackney Diamonds.

C’est aujourd’hui même que paraît le nouvel album des Stones, leur premier de compositions originales depuis A Bigger Bang, en 2005. Pour l’occasion, les Stones ont fait appel à plusieurs amis pour les accompagner en studio: leur ancien bassiste, Bill Wyman, Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John et Lady Gaga.

Même le défunt batteur des Stones, Charlie Watts, décédé en 2021, se retrouve sur deux chansons, «Mess It Up» et «Live by the Sword», grâce à des enregistrements de 2019.