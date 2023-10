Météo: temps pluvieux au Québec durant le week-end

En raison d’un gros système dépressionnaire qui s’amène sur la province, la grisaille va s’installer cette fin de semaine à travers tout le Québec où le temps sera pluvieux, entraînant une chute brutale du mercure.

Le ciel sera couvert de nuages lourds durant la journée de vendredi, comme pour mettre la table aux précipitations prévues dès la nuit de vendredi à samedi, selon Environnement Canada.

De la pluie intermittente a déjà affecté les secteurs de l’ouest de la province où certaines régions, comme l’Abitibi et le Témiscamingue, devaient recevoir de 5 à 10 millimètres dans la nuit de jeudi à vendredi.

Mais ailleurs au Québec, le temps sera généralement nuageux et doux avec des températures très confortables frôlant les 18 degrés dans le sud du Québec, notamment à Montréal et ses environs, alors qu’il fera 15 degrés à Québec et à Sherbrooke.

Environnement Canada prévoit des perturbations pour la journée de samedi avec des averses parfois fortes sur tout le Québec, ce qui pourrait faire baisser légèrement le mercure, mais les températures devraient rester au-dessus des normales saisonnières.

Le mauvais temps sera encore de mise dimanche avec la poursuite des averses à travers la majeure partie de la province, sauf dans l’Est-du-Québec où le temps sera nuageux, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Par ailleurs, les températures qui ont accompagné le temps doux et ensoleillé de ces derniers jours connaîtront une baisse sensible pour revenir dans les normales de saison dès la nuit de dimanche à lundi.