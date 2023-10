Présence numérique du français: Roberge appelle la France à l’aide

En mission à Paris, le ministre Jean-François Roberge a demandé à la France de monter au front avec le Québec pour améliorer la place du français sur les plateformes numériques.

«La vitalité et la pérennité du français n’ont pas d’autre choix que de passer par le numérique», a lancé le ministre de la Langue française dans un discours prononcé devant l’Assemblée nationale française vendredi matin.

Or, c’est la langue de Shakespeare qui demeure prédominante sur les plateformes numériques comme Netflix, où les recherches en français donnent toujours des résultats «moins nombreux et moins variés», selon les mots de M. Roberge.

Et même si le Québec et la France se sont déjà dotés d’une «stratégie commune» afin «d’optimiser la capacité des internautes» à découvrir des «contenus francophones» en ligne, il faut encore faire un pas de plus pour forcer les géants du web à mettre la main à la pâte, a plaidé le ministre.

«Il faut s’unir pour trouver ensemble des moyens d’obtenir cette collaboration», a-t-il déclaré. «La vitalité du français dans le monde passe par un changement de nos habitudes et de nos comportements, mais aussi par une alliance des grands États francophones.»

«Propulser la “franco-économie’’»

Cette alliance devra également s’exprimer par une augmentation des échanges commerciaux entre les États francophones, a poursuivi M. Roberge, en faisant écho à une volonté souvent exprimée par le premier ministre François Legault.

«On est encore au début de ce que je vais appeler la franco-économie», a expliqué le ministre devant les gens d’affaires de Paris mercredi, en faisant valoir que «le marché francophone est en croissance» à l’international, avec ses 320 millions de locuteurs.

Photo fournie par le cabinet du ministre de la Langue française

En fait, plus qu’un simple marché, la langue française serait même, selon le ministre, un «vecteur de croissance et de prospérité», au même titre que l’hydroélectricité. «Il y a une autre grande source d’énergie renouvelable que nous pouvons et devons utiliser encore plus : la franco-énergie. Utilisons-la pour propulser nos nations!» a-t-il lancé devant les élus français, vendredi matin.

Déclin

Mais quelques jours passés dans l’Hexagone ont aussi fait voir à M. Roberge qu’en dépit de ce «potentiel» sur le plan économique, la situation du français au Québec demeure précaire.

«On a quand même des difficultés sur la langue française [...] et je m’en rends compte depuis une semaine en France», a-t-il dit dans son allocution de mercredi.

«[Ici], il n’y a pas ce réflexe de mesurer à chaque année ou à chaque deux, trois, cinq ans, l’utilisation du français dans l’espace public, l’utilisation du français comme langue de travail, la présence du français comme langue maternelle ou langue de consommation. Nous, on a ce réflexe-là.»