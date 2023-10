L’histoire de la Montréalaise qui a dû patienter près de deux mois avant de récupérer son VUS volé retrouvé dans un conteneur au port de Montréal fait sortir Mario Dumont de ses gonds.

• À lire aussi: «C’est comme si on ne savait pas gérer une voiture volée»: 53 jours d’attente pour récupérer son VUS

«Elle a retrouvé son VUS grâce au système de repérage TAG. La police a réussi à mettre le grappin sur le véhicule, mais ça a pris 53 jours avant qu’on lui redonne. Le véhicule a traversé dans les limites du port où l’on est comme dans une zone internationale. Le port avance qu’il y a une règle quand quelque chose entre dans cette zone, il n’en ressort pas n’importe comment. Mais, nous niaisez-vous?, s’emporte notre commentateur. Dans l’autre direction, le VUS est rentré comme dans un moulin!»

Plusieurs véhicules volés dans la province transitent par le port de Montréal avant d’être envoyés à l’étranger.

«Tu te fais voler ton véhicule, il rentre au port, on l’embarque sur un conteneur. Le lendemain, il est sur un bateau et envoyé en Afrique», lance Mario Dumont qui enlève ses lunettes et se bouche les yeux.

«Personne n’est au courant de rien au port de Montréal, personne n’a rien vu. [...] C’est incroyable! Quelle comédie. Quelle gang de bouffons!» tonne-t-il.

