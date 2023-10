Salaire, avantages et horaires: des employés nous dévoilent comment c’est de travailler à la SAQ

Avec un salaire d’entrée de 21,50$ de l’heure en succursale, pas étonnant que la Société des alcools du Québec (SAQ) a la réputation d’être un employeur qui paye bien. Mais à quoi ressemblent les conditions de travail à la société d’État? Pour le savoir, on a jasé avec quatre employés actuels de la SAQ, qui œuvrent en succursale et en entrepôt.

En succursale – à la SAQ et la SAQ Sélection

Le salaire est-il vraiment si bon?

Le salaire horaire d’entrée dans les succursales de la SAQ et SAQ Sélection est 6,25$ de plus que le salaire minimum au Québec, qui est de 15,25$ de l’heure. En incluant les bénéfices marginaux, le salaire horaire s’élève à 23,10$, précise la SAQ sur la section Carrière de son site.

Après un peu plus de six ans comme caissière-vendeuse dans un magasin de Lanaudière, Julie* gagne 24,40$ de l’heure. Pour elle, la réputation de la SAQ comme employeur qui paie bien est surfaite, en raison de l’instabilité d’emploi dans les premières années. Et même si elle est plus élevée que le salaire minimum, la rémunération des employés de la SAQ ne suit pas la hausse du coût de la vie, estime-t-elle.

«Ce n’est plus ce que c’était. Maintenant, c’est rendu un travail qui convient plus aux étudiants», dit Julie.

Nadine* occupe depuis 16 ans un poste de caissière-vendeuse dans une succursale de la SAQ dans la région de la Montérégie. Elle gagne environ 30$ de l’heure. Elle a pu atteindre ce niveau en occupant de «plus petits postes» qui lui ont fait gravir des échelons salariaux avant d’avoir un emploi à temps plein.

Elle ne pourrait toutefois plus refaire ce parcours, dit-elle. La plus récente convention collective, qui est échue depuis le 31 mars dernier, prévoit plutôt des augmentations salariales variant entre 1,75% et 2%, selon les années.

Les membres du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ sont justement en moyen de pression durant les négociations pour leur nouvelle convention collective. Les employés de magasins n’écartent pas la possibilité d’une grève, révèle Julie.

Les avantages sociaux offerts par la société d’État sont non négligeables, juge néanmoins Nadine. «On peut cotiser au fonds de pension même si on est employé à temps partiel et qu’on est sur appel», note-t-elle.

Julie déplore pour sa part que les employés à temps partiel cumulant moins de 7 ans d’ancienneté ne soient pas couverts par les assurances collectives.

L’horaire à oublier

Chez les deux employées à qui nous avons parlé, l’horaire est l’aspect le moins apprécié du travail en succursale à la SAQ. D’une part parce que les heures ne sont pas garanties, mais aussi parce qu’obtenir un poste permanent prend beaucoup de temps.

Pour les employés à temps partiel qui n’ont pas d’horaire fixe, cette insécurité d’emploi peut être particulièrement éprouvante. Julie a d’ailleurs dû se tourner vers l’assurance-emploi l’hiver dernier parce qu’elle ne travaillait que 12 heures par semaine.

«Ça faisait deux ans que j’avais des horaires de 37 heures par semaine, et là, j’ai baissé à 12 heures. C’a été un hiver difficile. Il faut être entêté pour rester», souligne-t-elle.

«C’est bien beau avoir un bon salaire horaire, mais quand tu n’as pas d’heures, ce n’est pas très payant. Tu es mieux d’aller travailler au Walmart avec dix heures garanties», renchérit Nadine.

Les employés à temps partiel qui n’ont pas beaucoup d’ancienneté sont sur appel et obtiennent des heures, qui varient d’une semaine à l’autre, en fonction des besoins de la succursale.

«Le vendredi après-midi, quand il fait beau, les directeurs doivent faire beaucoup d’appels, parce que les employés préfèrent profiter de leur soirée. On finit souvent par manquer d’employés et ça devient plus fatigant et plus demandant. On n’a pas le temps de faire de la mise en tablette et on doit courir beaucoup en servant les clients, donc on risque de se blesser», explique Julie.

Selon elle, fonctionner sur appel s’avère plus difficile tant pour les travailleurs que pour les directeurs de succursale, qui doivent parfois délaisser leurs tâches pour un certain moment afin de trouver un employé qui accepte de travailler la journée même.

Joël Lemay / Agence QMI

Elle a du mal à comprendre pourquoi la société d’État procède ainsi.

Nadine espère toutefois que la pénurie de main-d’œuvre fasse bouger les choses et que la SAQ commence à offrir une garantie d’heures aux employés qui n’occupent pas un poste permanent.

La travailleuse de 62 ans n’a obtenu sa permanence qu’après 12 ans de service. «C’est fou, ça m’a pris 12 ans et [l’horaire de] mon poste est laid. On parle d’un poste qui travaille le samedi et le dimanche», se désole-t-elle.

«Pour avoir un horaire du lundi au vendredi, ça prend 20 ans de service minimum», affirme-t-elle.

À cause de toute cette incertitude liée à son emploi, Julie ne pense pas rester à long terme à la SAQ, même si y travailler était un rêve de jeunesse.

«Je suis en remise en question, comme beaucoup de mes collègues», avoue-t-elle.

Un travail exigeant

Mis à part les postes de directeur et d’assistant gérant, le poste de caissier-vendeur est le seul qui existe dans les magasins. Ça signifie que ceux qui l’occupent doivent effectuer grande partie des tâches liées au bon fonctionnement d’une succursale.

«On fait tout, pas juste de la caisse, explique Nadine. On vend, on défait les palettes [de commande], on lève et on place des caisses. C’est beaucoup de travail physique.»

Le vendredi, elle estime devoir défaire et placer une centaine de caisses, puisque la succursale pour laquelle elle travaille reçoit une commande de dix palettes le jeudi soir. «En plus de ça, il y a beaucoup de clients, comme c’est la veille du week-end. Ce n’est pas toujours évident», relate-t-elle.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Elle apprécie néanmoins le travail d’équipe et considère que la SAQ est un employeur à l’écoute de ses employés.

«On n’a pas besoin de connaissances de base en matière de vins ou de spiritueux pour rentrer. Les connaissances, [la SAQ] te les apporte. Il y a toujours des cours ou des formations qui sont offerts. Tu n’as besoin que d’un secondaire 5 et that’s it», dit-elle.

Les produits qui sont offerts à la SAQ sont d’ailleurs ce qui passionne Julie. «On donne souvent des étoiles dans les yeux des clients et c’est ce que j’aime dans mon travail. Il y a plus de gens qui sortent satisfaits qu’insatisfaits», s’enorgueillit-elle.

En entrepôt

Un «excellent» salaire

En entrepôt, le salaire d’entrée est plus élevé qu’en succursale: à l’embauche, un préposé ou une préposée gagne 23,09$ de l’heure, puis passe à 24,65$ de l’heure après la période de probation terminée.

Les postes sont également beaucoup plus variés, indique Carl*, employé de la SAQ depuis 21 ans et qui occupe un poste de cuisinier. La société d’État ne sous-traite pas le service alimentaire de la cafétéria pour ses employés.

«Nous sommes près de 800 employés en entrepôts et 300 employés de bureau. Ça en fait beaucoup de bouches à nourrir», explique-t-il.

En plus de cuisinier, on retrouve toutes sortes de métiers qui visent à assurer «le bon fonctionnement des opérations» dans l’entrepôt, dont mécanicien, plombier, électricien, menuisier, peintre, préposé à l’entretien ménager et camionneur, en plus des postes de préposés qui s’affairent à préparer les commandes destinées aux succursales.

«C’est une grande famille de métier, la SAQ!», résume celui qui gagne 33,51$ de l’heure et qui a d’abord été formé comme commis à la réception, l’expédition et la livraison.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

La plus récente convention collective des employés d’entrepôt prévoit près d’une dizaine de classes salariales en fonction du poste occupé et chacune comporte six échelons, qu’une personne gravit après un nombre déterminé d’heures de travail.

Pour le poste de préposé à l’entrepôt – pour lequel la SAQ est en campagne de recrutement –, l’échelon salarial le plus élevé est de 33,22$ de l’heure, qui est généralement atteint après cinq ans. Diverses primes, pour les quarts de soir (1,55$ de l’heure) et de fin de semaine (4,12$ de l’heure), peuvent également s’ajouter à la rémunération.

Pour Céline*, préposée aux vagues à l’entrepôt de Montréal, le salaire est «excellent» par rapport au niveau de scolarité exigé par la SAQ. Son travail, pour lequel elle empoche 39,40$ de l’heure, consiste à organiser le flux de travail des préposés à la cueillette qui préparent les commandes acheminées aux succursales de partout au Québec.

Elle estime également que les avantages sociaux, comme les assurances collectives et le régime de retraite, valent leur pesant d’or. Tous les employés de la société d’État ont accès au Régime de retraite du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).

«Nos assurances collectives coûtent cher parce qu’il y a beaucoup d’accidents de travail, plusieurs personnes sont en arrêt de travail. Mais elles sont bonnes et il y a un plan familial», indique-t-elle.

Un horaire plus satisfaisant

À l’entrepôt, la plupart des employés travaillent à temps plein, soit 38,75 heures réparties sur quatre jours ou quatre jours et demi, indique la convention collective.

Les quarts sont variés, ceux de jour débutant tôt le matin – aux alentours de 6h30 pour la plupart des préposés – et ceux de soir se terminent au milieu de la nuit – à 2h15 le matin.

À l’opposé des employés des succursales, Carl et Céline se disent satisfaits de leur horaire.

Une ambiance de travail «pire que nulle»

Malgré les bons salaires et les avantages sociaux intéressants, l’ambiance au travail laisse à désirer dans les entrepôts, selon les deux employés à qui 24 heures a parlé.

«Comme employeur, la SAQ n’est pas trop à l’écoute de ses employés», affirme Carl.

Malgré l’ambiance de travail qui est devenue «pire que nulle» dans les dernières années, Céline, qui travaille à la société d’État depuis 1997, ne compte pas changer d’emploi. Il ne lui reste que 5 ans avant de pouvoir prendre sa retraite.

«Ça fait quand même 25-26 ans que je cotise à mon fonds de pension et si je pars, je perds mon RREGOP. J’aime quand même le travail que je fais grâce aux gens que je côtoie sur le plancher, donc je ne me vois pas quitter. À moins que je gagne le gros lot, là, je pars demain matin», soutient-elle.

«S’il me restait 15 ans à faire, c’est certain que je ne resterais pas», précise-t-elle.

Même son de cloche chez Carl, qui ne compte pas partir. Il lui reste 13 ans avant de prendre sa retraite.

*Prénoms fictifs pour éviter que les employés subissent des représailles pour leur témoignage.