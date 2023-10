Trouble développemental du langage: une mère déplore le manque de ressources

En cette journée internationale du Trouble développemental du langage (TDL), une mère dont l’enfant vit avec cette condition déplore le manque de ressources pour les enfants et leur famille.

Mélissa Lapointe est la maman d'un adolescent de 15 ans qui vit avec un TDL diagnostiqué à un jeune âge. «C'était un enfant qui avait vraiment de la difficulté à entrer en relation avec les autres, à exprimer ses émotions, il faisait énormément de colère, des crises à ne plus finir», a expliqué la mère.

Le trouble, anciennement nommé dysphasie, touche 7 % de la population ou environ 2 élèves par classe. «C'est un trouble du langage qui est invisible, au niveau de la compréhension et de l'expression», a décrit Mélissa Lapointe. Les gens atteints éprouvent notamment des difficultés à comprendre et utiliser les mots. Construire des phrases, appliquer les règles d’une conversation et socialiser sont aussi un défi.

«Moi, je dis "j'ai des fourmis dans les jambes". Eux, ils cherchent les fourmis. Tomber dans les pommes ; ils voient les pommes. Ils prennent tout au premier degré, a imagé la mère. C'est comme si cet enfant-là était tous les jours mis dans un milieu qui ne parle pas sa langue. Imaginez-vous, tous les jours, être dans un vocabulaire de pharmacie avec des noms vraiment longs. Chaque mot qu'ils apprennent prend 36 fois plus de temps avant de l'assimiler dans leur cerveau. Si on dit à un enfant "je porte une chemise", il voit une porte et une chemise.»

Le trouble est encore méconnu et les ressources difficiles à obtenir. «Quand ils sont jeunes, la porte d'entrée, c'est le CLSC. Ils ont un excellent service. C'est à partir du moment qu'on embarque dans le milieu scolaire que le parent doit avoir des griffes pour faire entendre justice», a affirmé Mme Lapointe.

Dans certains milieux scolaires, c'est un orthophoniste qui est disponible pour sept écoles, et ce, par manque de budget. «Je n’ai pas le choix d'aller au privé. L'orthophoniste scolaire avant qu'elle arrive à mon enfant, ça va être long. Pendant ce temps-là, [mon enfant] fait quoi ?», s’est-elle questionnée.

Au privé, les délais peuvent aller de six mois à un an avant de voir un expert.

Elle a pu compter sur l'Association québécoise de la Dysphasie pour l'épauler.

«C’est une association qui m'a beaucoup aidé et qui a aidé mon garçon à comprendre qu'il n'est pas seul. Quand ils sont ensemble, ils se rendent compte, on est différents, mais on se comprend. Enfin, ils peuvent s'ouvrir à quelqu'un», a-t-elle dit.