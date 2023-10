Un homme happé par un conducteur ivre au volant

Un homme a été très grièvement blessé lorsqu’il a été happé par un conducteur qui conduisait en état d’ébriété, vendredi soir, à Drummondville.

La victime, un homme de 50 ans, traversait la rue des Écoles en compagnie de quelqu’un d’autre lorsqu’elle a été fauchée par une voiture qui filait vers le sud, vers 20 h 35, près de la rue Hervé Tessier, a relaté Stéphane Tremblay, porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ).

Le piéton a été grièvement blessé et se trouvait dans un état critique en fin de soirée, a précisé la SQ.

Le second piéton n’a pas été happé ni blessé.

L’automobiliste, un homme dans la vingtaine, a été arrêté peu après l’accident. Il a échoué un test d’alcoolémie et pourrait avoir à répondre à des accusations, selon les conclusions des enquêteurs.

L’accident est survenu à un endroit sans signalisation particulière pour les automobilistes ou les piétons. La vitesse ne serait pas non plus en cause.

Un reconstitutionniste spécialisé en scène d’accident était attendu sur place pour tenter de mieux cerner les circonstances entourant cette collision.