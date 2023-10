Une deuxième maison Oxygène à Sept-Îles

Une deuxième maison permettant d’accueillir des pères en difficultés et leurs enfants a ouvert ses portes à Sept-Îles.

La capacité d’accueil de la maison Oxygène Jack Monoloy a plus que doublé, passant à 27 lits. Deux appartements avec trois chambres été aménagés dans la maison voisine de la propriété occupée par l’organisme depuis janvier 2017. Les premiers pensionnaires ont été hébergés le mois dernier.

Il existe une vingtaine de maisons Oxygène au Québec. Celles-ci offrent de l’hébergement et de l’accompagnement aux pères en difficultés qui veulent préserver un lien avec leurs enfants.

«Ça fait 6 ans qu’on roule. On a accueilli au-dessus d’une trentaine de pères, une cinquantaine d’enfants. Dernièrement, on a eu des listes d’attente qui faisait qu’on ne pouvait pas répondre à la demande qui entrait», a indiqué Edmond Michaud, le directeur d’Homme Sept-Îles, l’organisme qui gère la maison Oxygène.

«Notre capacité d’accueil totale avec la première maison Oxygène a plus que doublé. On est rendu à une capacité de neuf familles ou neuf pères en même temps», s’est-il réjoui.

La pénurie de logements semble avoir créé une pression supplémentaire sur l’organisme.

«On en voit les conséquences. On a plus de demandes qui entrent. Il y a plus de raisons pour lesquelles les gens viennent aussi. Il y en a que c’est une question de capacité de payer. De plus en plus, c’est une question de disponibilité de logement.»

La maison Oxygène souhaite élargir son offre pour des pères en difficultés qui sont relativement autonomes, mais qui ont besoin d’un coup de pouce.

«On a d’autres démarches en cours présentement pour avoir des logements en ville qui vont me permettre de faire du second souffle. La différence, c’est qu’au lieu d’être un milieu de vie, le papa va avoir son logement à lui au complet avec ses enfants. On parle d’un contexte de supervision semi-supervisé parce que les papas, normalement, sont semi-autonomes lorsqu’ils quittent la première étape», a indiqué Edmond Michaud.