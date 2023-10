Une nuit pour démystifier les préjugés qui persistent à Saguenay

Les personnes en situation d'itinérance sont de plus en plus nombreuses. Pour sensibiliser davantage la population à cette réalité et démystifier les préjugés, l'événement «la nuit des sans-abri» est de retour pour une 17e édition vendredi soir à Saguenay.

Vous les croisez souvent dans les rues du centre-ville, mais les avez-vous déjà abordés? «La nuit des sans-abri» offre l'occasion aux citoyens de venir à leur rencontre pour mieux comprendre leur réalité.

«C'est pour sensibiliser la population au niveau de l'exclusion sociale, au niveau de tout ce qui est préjugé, stéréotypes en lien avec les gens en situation d'itinérance. C'est une réalité que de plus en plus de Québécois vivent», a expliqué Stéphanie Bouchard, directrice du service de travail de rue de Chicoutimi.

Les personnes en situation d’itinérance ou de vulnérabilité sentent que les préjugés sont encore bien présents lorsqu’ils croisent le regard des gens dans la rue.«Le monde a peur, mais on est des gens comme tout le monde. On vit là parce qu'on n'a pas d'endroit où vivre», a mentionné une femme qui vit à la maison des sans-abri de Chicoutimi depuis maintenant un mois.

«On voit dans la journée une ou deux personnes qui vont dire qu'on ne fait rien dans la vie et qu'on ne mérite pas de se faire aider», a raconté un autre homme, qui vient tout juste de se sortir de la rue.

«Quand tu ne connais pas la réalité, quand tu ne comprends pas pourquoi la personne est rendue là, c'est difficile d'interagir ou de déconstruire les préjugés en lien avec la peur. On est là pour ça, c'est pour ça qu'on fait la nuit des sans-abri, c'est pour les déconstruire ces préjugés-là», a mentionné Yany Charbonneau, travailleuse de rue à Chicoutimi.

Davantage d’itinérance visible

On le sait, le nombre de personnes en situation d'itinérance est de plus en plus important, entre autres dans la région. Le nombre de personnes en situation d’itinérance visible est en hausse au Lac-Saint-Jean. C'est pourquoi l'événement se tiendra pour une première fois du côté de Roberval, en plus d'avoir lieu à Alma et à la place du citoyen à Chicoutimi.

Des collations et breuvages seront servis. De la musique et des activités de sensibilisations sont au programme en plus d’offrir un moment d’échange entre les citoyens qui ont un toit et ceux qui n’en ont pas.

«C'est aussi un beau moment pour les personnes qui vivent une situation d'itinérance ou qui en ont déjà vécu une de profiter du rassemblement, partager son vécu pour discuter avec les gens», a souligné Mme Charbonneau.

Le service de travail de rue de Chicoutimi reçoit souvent des appels de citoyens qui tiennent à apporter leur aide ou leur signaler la présence d’une personne qui semble vulnérable afin de lui apporter du soutien. L’organisme tient à encourager les gens à continuer de faire preuve de générosité.

«Au quotidien, c'est de ne pas les ignorer. C'est de les traiter comme les humains qu'ils sont. Un regard, un sourire, un bonjour, c'est la base», a mentionné Yany Charbonneau.

«Nous vous invitons à ne pas juger, mais à venir écouter sans juger et comprendre la différence des gens», a demandé un sans-abri.Car chaque petit geste peut faire la différence.