«Au Québec, on ne s’intéresse pas au Grand Nord» : Michel Jean raconte le massacre de milliers de chiens nordiques dans le Nunavik

Après avoir connu un succès international avec Kukum, qui raconte la vie mouvementée de son arrière-grand-mère innue Almanda, l’écrivain à succès Michel Jean invite ses lecteurs à le suivre dans une enquête palpitante se déroulant au Nunavik. Qimmik, un roman-choc, qui ne laissera personne indifférent, raconte par le biais de la fiction, une tragédie malheureusement réelle et dont on a peu parlé. Celle de la mise à mort de milliers de chiens nordiques dans le Nunavik il y a quelques décennies.

Roman-vérité, Qimmik se déroule au cœur d’un territoire majestueux que Michel Jean décrit avec des mots chargés d’un grand pouvoir d’évocation. Entre la taïga et la toundra, un jeune couple inuit du Nunavik, Saullu et Ulaajuk, apprend à s’aimer. Avec leurs chiens, ils parcourent un continent encore sauvage.

Quelques dizaines d’années plus tard, un drame survient dans le Nord du Québec. Une jeune avocate est dépêchée sur la Côte-Nord pour défendre un Inuk accusé d’avoir tué deux anciens policiers de la Sûreté du Québec. Sa quête de justice l’emmènera bien au-delà de tout ce qu’elle avait pu imaginer.

Le Nunavik. Un territoire du Nord que le Sud connaît peu. Et dont on n’entend pas beaucoup parler. Un territoire et une histoire qui a touché l’écrivain droit au cœur.

Photo fournie par les Éditions Libre Expression

« Au Québec, on ne s’intéresse pas au Grand Nord, commente-t-il en entrevue, entre deux tournées à l’étranger. Souvent, les gens ont l’impression que le Grand Nord, ça ne les concerne pas non plus. Et souvent, quand j’entends parler des problèmes des autochtones, les gens disent... ah... c’est les Anglais. C’est Ottawa qui a fait la Loi sur les Indiens. »

« C’est Ottawa qui a fait les pensionnats, poursuit-il. Mais les Inuits ne sont pas sous la responsabilité du gouvernement fédéral. Ils sont des citoyens du Québec comme les autres et ils ont les mêmes problèmes. »

« Leur histoire à eux – leur traumatisme –, c’est le massacre des chiens nordiques. Personne, ou à peu près, au Québec, en entend parler. On ne sait pas grand-chose de ça. Je trouvais que c’est une partie de l’histoire du Québec que je trouve importante et c’est celle que j’ai racontée à travers le livre. »

Il a donc raconté ce qui s’est passé, et de quelle façon ces événements ont créé un impact sur les populations inuites... jusqu’à aujourd’hui.

« Les problèmes qu’ils ont viennent beaucoup de là. Nous, ça a été les pensionnats, eux, c’est ça. C’est “made in Québec”, cette crise-là, et je voulais vraiment la raconter aux gens. »

« Je l’ai fait à travers un roman où on ne fait la morale à personne, on ne blâme pas personne. On fait juste exposer ce qui s’est passé. Après, je laisse les gens se faire leur propre idée. »

Dans les années 50, 60, 70

Michel Jean ajoute que cette histoire le révolte personnellement.

« Ça ne date pas de 1800. C’est arrivé dans les années 50, 60, 70. »

Les Inuits, qui vivaient en clans au bord de la mer, ont alors été regroupés de force dans une dizaine de villages.

« Un chasseur inuit, ça vient avec 10-12 chiens. C’est comme un ours : ça a besoin d’un grand territoire pour avoir assez de nourriture autour pour chasser et faire vivre sa famille. Mais là, ils n’avaient pas tout ça autour. Ils n’avaient pas de bouffe. Donc les Inuits partaient. »

« Le gouvernement du Québec a eu une idée : pour les empêcher de partir, on va tuer les chiens. Les gouvernements – Ottawa et Québec – ont commencé les campagnes d’abattage de chiens. Et ça a duré jusqu’à ce qu’il n’en reste plus. Dans les années 1950, il y en avait 20 000. Dans les années 1970, il n’y en avait plus. On en a retrouvé quelques-uns, après, pour sauver la race. »

Michel Jean est un Innu de Mashteuiatsh.

Il est écrivain, chef d’antenne et journaliste d’enquête.

Son roman Kukum connaît un succès international et a mérité de nombreux prix.

De très beaux projets s’en viennent pour lui.

EXTRAIT

« Ce monde engourdi pendant les longs mois d’hiver s’enflamme au début de son court été, et éclate alors une vie pressée, fiévreuse, pétulante. C’est rouge, ocre, bleu, vert, turquoise, jaune, orange. Couleurs improbables dans cet univers monochrome. Des parfums de fleurs et d’herbes ondoient. Sur ce continent longtemps oublié, les humains vivent avec leurs qimmiit, leurs chiens. Des chiens gros, forts, résistants et fidèles. Depuis cinq mille ans, l’inuktitut et le jappement des qimmiit résonnent dans le Nunavik. La vie y est cruelle. Mais c’est ce qui la rend belle. Précieuse. »