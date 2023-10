Dans «Lac-Noir 2»: Nico Racicot se jette dans la gueule du loup

Nico Racicot a réalisé un fantasme de jeu en plongeant dans l’univers du réalisateur Frédérik D’Amours, grand manitou de Lac-Noir. C’est que très tôt dans la vie, il a voulu devenir comédien parce qu’il était friand de films fantastique et d’horreur, des ingrédients bien dosés dans la série de Club illico.

Il a particulièrement apprécié, plus jeune, Le cinquième élément, de Luc Besson, avec Milla Jovovich et Bruce Willis. Il a aussi vécu des émotions fortes avec le Alien» de Ridley Scott ou encore le film Le loup-garou de Londres, une référence commune, d’ailleurs, avec Frédérik D’Amours.

«C’était tellement le fun de parler avec Frédérik sur le plateau. On a eu une connexion. C'est un kid quand il parle de science-fiction, de trucs de loups-garous ou de ses références et de ses inspirations. Il te nourrit énormément dans l’imaginaire et dans l’histoire dans laquelle tu es. Ça te donne plein de pistes pour jouer», a dit Nico Racicot.

Dans cette deuxième saison qui s’installe sur Club illico le jeudi 26 octobre, Nico Racicot campe un journaliste prénommé Éric, qui débarque à Lac-Noir pour réaliser un podcast. Fouineur et mystérieux, Éric dissimule des choses, selon son interprète, qui ne cache pas qu’il se mettra en danger.

«C’est un podcaster qui a une fascination pour les trucs gore et mystérieux. Ce n’est pas le premier podcast qu’il fait à propos de phénomènes étranges qui surviennent dans un village. Son auditoire s’intéresse à ces énigmes. Éric attire l’attention à un moment où il ne devrait pas, car Lac-Noir a passé à travers une tragédie dans la saison 1 (NDLR: plusieurs meurtres et disparitions). Il n’arrive pas là sans y avoir pensé, il a des suspicions par rapport à certains trucs et il a besoin de voir ce qu’il en est.»

Personne au village ne souhaite lui parler, exception faite de la policière Valérie Roberge (Mélissa Désormeaux-Poulin) avec qui il «développera une certaine complicité» parce qu’ils sont issus du même milieu.

Sur le plateau de Nuit blanche 2 cet automne

Nico Racicot a retrouvé ses camarades de Nuit blanche pour le tournage de la deuxième saison, deux ans après que Radio-Canada ait tiré la plogue sur la série écrite par Julie Hivon et produite par Pixcom après la diffusion des 12 premiers épisodes. Il reprend son rôle d’Aidrian Flanagan et cette fois il évolue dans les années 1980, l’histoire alternant entre passé et présent dans cette production de Pixcom que l’on pourra désormais voir sur Prime Video et Séries Plus.

Nico Racicot jouera aussi dans À cœur battant, il sera au grand écran dans L’Ouragan Fuck You Tabarnak et il tourne cet automne un court-métrage avec Mathieu Blanchard, avec qui il interprète un couple gai.

Encore habité par Arnaud

Le comédien de 38 ans demeure habité par son rôle d’un jeune homme victime d’une attaque gratuite qui devient itinérant et toxicomane dans la série Anna et Arnaud, diffusée à TVA.

«Je suis allé à des places où je n’étais pas allé auparavant avec Arnaud. C’était la première fois que j’avais un si gros rôle dans une série, 40 jours de tournage, c'était comme un marathon. Mon corps a habité ce rôle. Ça a été dur de laisser partir Arnaud parce que c’est comme si je m’étais approprié tous ses bobos. Arnaud était très crispé et j’ai eu des répercussions plus longtemps que j’aurais voulu. Et comme les gens m’en parlent encore, il est encore super présent.»