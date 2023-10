Des sans-abri feront leur retour dans ce motel de Gatineau

Les personnes en situation d’itinérance feront leur retour au Motel Montcalm. Le CISSSO a annoncé vendredi matin l’ajout de 40 places d’hébergement de transition.

La différence avec le dernier séjour des personnes en situation d’itinérance au motel Montcalm est que la dernière fois, le projet était supervisé par le Gîte Ami. Cette fois, c’est le CISSSO qui sera en complètement responsable des 40 places.

Les lits seront pour des personnes choisies qui pourraient se diriger vers l’autonomie et une place en appartement.

Des équipes du CISSSO seront sur place pour accompagner les usagers.

Le gouvernement du Québec octroie une aide de 1,6 million $ pour ses places au motel. Le montant est toutefois bien moins que ce que réclamait le PDG du CISSSO, lorsque les données sur l’itinérance étaient sorties pour l’Outaouais en septembre. On parlait d’une hausse de 268% des personnes sans-abri en 4 ans en Outaouais. Le PDG réclamait 3,4 millions $.

«Ce n’est pas suffisant, c’est certain. [...] On y va en fonction de la capacité financière du gouvernement, puis de celle de monsieur Carmant par rapport au budget qu’il peut aller au Conseil du trésor. On va travailler avec ça, nous», souligne Yves St-Onge, président-directeur général par intérim du CISSS de l’Outaouais.

Une autre mesure est également déjà annoncée, soit l’ajout d’une roulotte dans le stationnement de l’aréna Robert-Guertin pour l’hiver, dès le 15 novembre.

La roulotte servira de lieu de repos pour les personnes qui sont à l’extérieur, donc c’est une sorte de halte-chaleur.

Le PDG par intérim du CISSSO assure que toute personne qui dormira à l’extérieur cet hiver le fera par choix.

Le responsable du dossier itinérance à la Ville, Louis Sabourin, salue l’ajout de ces deux mesures.

Concernant le retour des personnes itinérantes au Motel Montcalm, il ne croit pas qu’il y aura une levée de boucliers.

Deux autres roulottes pourraient aussi être installées sur le territoire de la ville, mais des détails restent à être confirmés.

Elles seraient de plus petite dimension que celles installées à l’aréna Robert-Guertin.