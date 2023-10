«Cœur policier – Tome 2», le nouveau livre de Marie-Andrée Fallu, s’inspire notamment des aventures d’un agent double lors de ses incursions dans le milieu criminel.

Jean-François Guérin l’a rencontré dans le cadre de l’émission «Dossiers en cours» à LCN.

«J’ai toujours voulu être agent double», admet Pat B., ex-agent double au SPVM.

C’est un monde de criminel que tu côtoies, tu utilises les services du crime organisé, mais tu n’es pas un criminel».

Il reconnait que pour faire ce travail, il faut être doté d’un certain type de personnalité; «il faut être acteur, oui. C’est de l’adrénaline avec un “A” majuscule».

«Il y a toujours des scénarios, un plan A, un plan B, mais des fois on se rend au plan C. Tu suis ton scénario parce qu’il y a des gens [de ton équipe] qui te surveillent dehors. Tu ne peux pas déroger de ça; il faut leur permettre de bien faire leur travail», dit-il.

L’ancien agent double affirme qu’à plusieurs reprises au cours de sa carrière il s’est posé la question: «est-ce que je persiste ou je sors d’ici au plus vite?»

«Dans les années 80, on partait, on était juste deux. On avait une liste d’épicerie. On rentrait, la liste était sur le bureau. C’était roche, papier, ciseaux, toi tu vas acheter [la drogue] là. Ça a changé maintenant, les policiers ont de la formation et sont entourés», raconte-t-il.

«Quand tu as confiance en ton équipe, tu vas aller n’importe où», dit Pat B.

