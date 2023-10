Les PME sentent la récession approcher: la hausse des taux d'intérêt fait mal aussi aux entreprises

La hausse des taux d’intérêt frappe aussi les entreprises, qui voient leurs dettes exploser. Un nombre croissant d’entre elles mettent des projets sur la glace et réduisent leurs dépenses.

«Tout le monde est sur le break en ce moment. Nos clients sont sur les freins et j'ai des fournisseurs qui me disent: “Alain, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour avoir des commandes de chez vous?”» dit Alain Castonguay, patron chez Castonguay Électronique, de Longueuil, une PME qui fabrique des circuits électroniques.

Le Journal a rencontré des entrepreneurs au Salon Industriel de Terrebonne, le 18 octobre dernier. Et le même son de cloche s'est fait entendre de la part d’Amélie Chaîné, de 3R industries. Cette entreprise de Danville, en Estrie, fabrique des produits industriels résistant à la haute température. «Le ralentissement, on l'entend de nos clients. Il y a des gros joueurs qui ont des difficultés et on commence à voir des faillites. Depuis la pandémie, ça a toujours bien roulé, mais depuis quelques mois, on sent un changement. On entend des mauvaises nouvelles de nos clients, dit-elle.

L’économie se détériore

Une publication de Desjardins, jeudi, chiffrait ce sentiment de plus en plus partagé. L’économie du Québec s’est abruptement détériorée au deuxième trimestre, notaient les auteurs, qui soulignent qu’il pourrait s’agir du début d’une période de contraction de l’économie qui se prolongerait jusqu’au début de 2024. Les conditions économiques devraient demeurer difficiles au cours des prochains trimestres, notamment en raison des effets restrictifs des taux d’intérêt élevés.

L’Autorité des marchés financiers note pour sa part que le PIB a reculé de 1,9% au deuxième trimestre, «une baisse beaucoup plus prononcée que celle de l’économie canadienne». Les exportations du Québec ont également diminué en août 2023 par rapport au mois précédent, soulignait vendredi l'Institut de la statistique du Québec.

«On le sent nous aussi, le ralentissement depuis le début de l’année. Les clients nous disent: je voulais investir et vous acheter des produits, mais là, je vais attendre un peu, car mes affaires ralentissent. Ce sont quand même de gros investissements», ajoute pour sa part David Arsenault, du développement des affaires chez Noovelia, une PME de Louiseville qui fabrique des robots et véhicules industriels autonomes.

Encore les taux d’intérêt

La hausse des taux d’intérêt ne fait pas que frapper les consommateurs qui détiennent des hypothèques et des marges de crédit. Les entreprises, qui utilisent aussi ces produits, y goûtent en ce moment.

«Dans les deux dernières années, la demande a été tellement forte qu’on s’est dit OK, ça fait juste revenir à la normale. Mais là, on le voit avec la hausse des taux d'intérêt, la dette des entreprises coûte de plus en plus cher. Les entreprises disposent d’une moins grande marge de manœuvre pour investir», explique Véronique Proulx, présidente-directrice générale chez Manufacturiers & Exportateurs du Québec. «Les entreprises sont beaucoup plus prudentes au niveau de l'embauche et des dépenses», dit-elle.

L’an dernier, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante estimait que l'endettement moyen dépassait les 100 000$ par PME au pays.