Meg Ryan: de star de Hollywood à presque zéro en cinq films

Les films dans lesquels Meg Ryan a joué ont rapporté 1,64 milliard $US. Mais depuis le tournant du nouveau millénaire, l’actrice n’a plus la cote. Alors qu’elle s’apprête à reprendre l’affiche face à David Duchovny dans la comédie romantique What Happens Later, on se demande si sa romance avec Russell Crowe en 2000 est seule responsable de la chute vertigineuse de sa popularité.

Quand Harry rencontre Sally (1989)

PHOTO FOURNIE PAR COLUMBIA PICTURES

Réalisée par Rob Reiner et coécrite avec Nora Ephron, la comédie romantique Quand Harry rencontre Sally avec Meg Ryan et Billy Crystal en amis devenus amants devient un succès instantané et propulse l’actrice en tête des vedettes les plus en vue d’Hollywood. La scène du restaurant, dans laquelle Sally simule un orgasme devient culte (le restaurant Katz's continue, aujourd’hui encore, d’être une attraction touristique) et le film vaut à Meg Ryan sa première de trois nominations aux Golden Globes (divulgâcheur: elle ne remportera aucune statuette).

Joe contre le volcan (1990)

PHOTO FOURNIE PAR AMBLIN

Quelques mois après, Quand Harry rencontre Sally, le tout premier film réunissant Meg Ryan, 28 ans, et Tom Hanks, 34 ans, prend l’affiche. Le scénario de cette comédie romantique coproduite par Steven Spielberg est amplement critiqué, Hanks incarnant un homme atteint d’une maladie mortelle qui accepte de se jeter dans un volcan... mais qui tombe amoureux d’une femme dont le rôle est tenu par Meg Ryan. Le succès financier n’est pas au rendez-vous (39,4 millions $ de recettes pour 25 millions $ de budget), mais cela n’empêche pas les producteurs de s’apercevoir que les deux acteurs principaux forment un couple de rêve. En parallèle, Meg Ryan tente de se construire une carrière dramatique et accepte le rôle de la conjointe de Jim Morrison (Val Kilmer) dans Les Doors d’Oliver Stone, film amplement critiqué en raison des libertés prises avec la réalité.

La magie du destin (1993)

PHOTO FOURNIE PAR TRISTAR PICTURES

La recette parfaite est trouvée par TriStar Pictures, filiale des studios Sony. En plus de se voir confier la réalisation, Nora Ephron cosigne le scénario de cette comédie romantique inspirée de Elle et lui de 1957. Tom Hanks y joue un veuf ne parvenant pas à se remettre du décès de son épouse et qui tombe amoureux de Meg Ryan. Avec ses 227,8 millions $US au box-office, La magie du destin s’impose comme l’un des films les plus rentables de 1993. Il est toujours considéré comme l’une des comédies romantiques les plus rentables de l’histoire du cinéma et permet aux deux acteurs principaux de consolider leur position de vedettes dans le firmament hollywoodien. Meg Ryan enchaîne donc les romances et donne ainsi la réplique à Tim Robbins (L'Amour en équation en 1994), à Kevin Kline (Bons baisers de France en 1995), à Nicolas Cage (La cité des anges en 1998, nouvelle version du long métrage de Wim Wenders) et retrouve Tom Hanks et Nora Ephron en 1998 dans Vous avez un message. Et, chaque fois, son salaire augmente. Car, si Meg Ryan est payée 5 millions $US pour L'Amour en équation, elle en touche le double pour Vous avez un message.

L’échange (2000)

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS.

Adapté d’un article du magazine Vanity Fair, L’échange mélange suspense et action, Meg Ryan incarnant une femme dont le mari est kidnappé dans un pays d’Amérique du Sud et qui fait appel à un ancien membre des services secrets britanniques — Russell Crowe — pour négocier sa libération. Sur le papier, tout va bien au point que l’actrice obtient un salaire de 15 millions $US. En réalité, c’est la catastrophe. Sur le plateau, Meg Ryan et Russell Crowe tombent amoureux l’un de l’autre, amorcent une liaison... et ne s’en cachent pas alors qu’ils sont tous deux en couple: Ryan avec son époux Dennis Quaid et Crowe avec Danielle Spencer (divulgâcheur: ils se marieront trois ans plus tard). Le scandale est immense aux États-Unis et Meg Ryan, dont la carrière repose sur son image de femme particulièrement douce et gentille, est traînée dans la boue. Son union avec Quaid n’y survivra d’ailleurs pas (Russell Crowe, lui, remportera l’Oscar cette année-là pour Gladiateur) et le film sera un flop retentissant puisque les recettes ne dépasseront pas le budget de production.

Ithaca (2015)

PHOTO FOURNIE PAR MOMENTUM PICTURES

Après le désastre de L’échange, Meg Ryan tente de continuer comme si de rien n’était. Elle est payée 15 millions $US pour tomber amoureuse de Hugh Jackman dans Kate et Leopold, sorti en 2001. Mais si l’acteur reçoit une nomination aux Golden Globes et que la chanson du film est nommée aux Oscars, l’actrice est bredouille. Ses longs métrages suivants sont boudés par le public. Elle s’acharne jusqu’à Un amour attachant, sorti en décembre 2009 et qui n’engrange que 138 696 $ de revenus. Elle se retire donc du devant de la scène jusqu’en 2015 où elle réalise et joue dans Ithaca pour lequel elle engage Tom Hanks, son fils Jack Quaid et son nouveau conjoint, John Mellencamp pour la musique. Mais cela ne suffit pas, le long métrage sort dans l’indifférence générale. Reste à savoir si elle aura plus de chance avec What Happens Later... Réponse le 3 novembre.