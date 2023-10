Meryl Streep annonce s’être séparée de son mari...il y a 6 ans

La célèbre actrice Meryl Streep et son mari, le sculpteur américain Don Gummer, vivent «leur vie séparément» depuis plus de six ans.

La nouvelle a été confirmée par un représentant de l’actrice dans un communiqué envoyé au magazine People.

«Don Gummer et Meryl Streep sont séparés depuis plus de 6 ans, indique-t-il. Bien qu’ils vont toujours être importants l’un pour l’autre, ils ont décidé de vivre leur vie séparément.»

L’actrice et le sculpteur ont eu quatre enfants, soit Henry Wolfe, 43 ans, Mamie Gummer, 40 ans, Grace Gummer, 37 ans et Louisa Jacobson, 30 ans, qu’ils ont élevés dans une maison de la Ville de Salisbury, au Connecticut.

Le duo a été aperçu ensemble pour la dernière fois à la cérémonie des Oscars de 2018.