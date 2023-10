Pas mieux qu’un placebo: des produits contre le rhume retirés des rayons

Une société américaine de vente au détail a pris la décision jeudi de retirer sans plus attendre de ses tablettes certains produits oraux contre le rhume et la toux après qu'un groupe consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) a déterminé le mois dernier que leur ingrédient actif n'était pas efficace.

• À lire aussi: Pas mieux qu’un placebo: un décongestionnant contre le rhume est inefficace, tranchent des experts

La société, CVS Pharmacy, a pris cette décision alors que la FDA annonçait le mardi 12 septembre dernier avoir conclu à l’unanimité que la phényléphrine, censée agir comme décongestionnant, était inefficace.

«Nous retirons volontairement des magasins CVS Pharmacy certains produits oraux contre la toux et le rhume qui contiennent de la phényléphrine comme seul ingrédient actif», a déclaré un porte-parole de CVS.

«D'autres produits oraux contre la toux et le rhume continueront d'être proposés pour répondre aux besoins des consommateurs. Nous connaissons la position du comité consultatif de la FDA sur la phényléphrine orale et nous suivrons les instructions de la FDA pour nous assurer que les produits que nous vendons sont conformes à toutes les lois et réglementations», a poursuivi le porte-parole.

Pénuries à appréhender?

La phényléphrine orale est présente dans de nombreux remèdes contre la grippe et le rhume, comme Tylenol, Mucinex et Benadryl, exemplifiait le mois dernier le New York Times.

L’annonce du groupe consultatif avait aussitôt soulevé des inquiétudes sur d’éventuelles pénuries, puisque les commerces pourraient se voir forcés de retirer de leurs rayons les produits ne contenant que la phényléphrine comme ingrédient actif.

La FDA a précisé que ni l'agence ni le comité n'ont soulevé de problèmes de sécurité liés à l'utilisation de la phényléphrine orale à la dose recommandée.

Toujours selon la FDA, les recommandations du comité ne concernaient que la phényléphrine administrée par voie orale et non la forme en vaporisateur nasal.

L’utilisation de la phényléphrine dans les médicaments administrés par voie orale pourrait être interdite par un vote de l’agence.

Dans l’éventualité d’un tel scénario, la FDA a assuré qu'elle «travaillerait en étroite collaboration avec les fabricants pour reformuler les produits si nécessaire afin d'assurer la disponibilité de produits sûrs et efficaces pour traiter les symptômes du rhume ou des allergies», rapporte le New York Post.