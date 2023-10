Pneus d'hiver : date, conseils et modèles à acheter

Navré de vous le rappeler, mais l’hiver arrive à pas de géant! Il importe donc de bien préparer ses déplacements, mais surtout de chausser sa voiture de bons pneus d’hiver. Pour l’occasion, voici quelques points importants à considérer lorsque vous magasinez vos pneus.

Quand changer ses pneus d'hiver au Québec ?

Autrefois fixée au 15 décembre, la date limite pour chausser son véhicule de pneus d’hiver a été devancée au 1er décembre.

Quelle distance parcourez-vous chaque hiver?

La question peut sembler bien banale, mais elle devrait être la première à envahir votre esprit. Si vous habitez en ville, que vous avez accès au transport en commun et que votre voiture est stationnée tout l’hiver dans votre entrée, il serait peu judicieux de dépenser des centaines de dollars pour des pneus ultra-performants!

Quel type de chaussée empruntez-vous quotidiennement?

Si vous habitez en campagne et que votre emploi est en banlieue, l’autoroute et même les petits chemins de campagne font partie de votre quotidien. Il faut donc s’attendre à rencontrer des routes partiellement déneigées. Si, au contraire, vous habitez en ville, vous risquez d’emprunter majoritairement des chemins entièrement déneigés et rarement glacés. Ce deuxième critère vous aidera certainement à éliminer quelques types de pneus.

Quel est votre budget?

La question qui tue! Le budget accordé à vos pneus doit être le reflet de votre utilisation. Contrairement à d’autres produits, les prix d’une chaussure automobile sont habituellement un gage de sa qualité. Autrement dit, plus vous dépensez, plus vous en avez. Donc, si vous parcourez 30 000 km par année et que votre voiture est votre deuxième bureau, il serait logique d’investir dans d’excellents pneus qui vous seront fiables. Si, au contraire, vous n’utilisez votre voiture qu’une fois par semaine pour faire des emplettes, des pneus d’entrée de gamme seront amplement suffisants!

Aimez-vous vos pneus actuels?

Comme bien des produits de consommation, vous vous êtes assurément forgé une opinion concernant votre achat. Il s’agit donc de déterminer si vous avez été satisfait ou non de vos pneus d’hiver précédents. Si vous avez adoré vos anciens pneus, pourquoi changer de modèle?

Les meilleurs pneus d'hiver pour 2023-2024

Pneus cloutés ou non?

Les pneus cloutés sont permis au Québec entre le 15 octobre et le 1er mai inclusivement. Ils offrent un avantage indéniable en ce qui concerne l’adhérence à la chaussée. Sur la glace comme sur la neige, ils vous offriront une meilleure conduite qu’un pneu d’entrée de gamme. Cela dit, si vous habitez Montréal et que vous n’en sortez presque pas, un tel achat vous coûtera les yeux de la tête et ne vous offrira aucune satisfaction après achat.

Pourquoi les pneus d’hiver sont-ils obligatoires?

Sur son site Internet, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) explique que les pneus d’hiver sont munis d’une gomme conçue pour adhérer à la route, même par temps froid.

«Dès que le mercure descend en dessous de 7 °C ou qu'il y a présence de glace ou de neige sur la route, la gomme des pneus d'été ou quatre-saisons devient dure et peu adhérente», explique la SAAQ.

De son côté, la gomme des pneus homologués pour l’hiver est spécialement conçue pour respecter des critères de souplesse jusqu’à une température de -40 °C. Cela se résulte en une meilleure adhérence sur la chaussée, que ce soit sur la glace, sur la neige ou même sur l’asphalte.

Puis-je Garder mes pneus d’hiver en été?

Si les pneus d’hiver sont obligatoires durant la saison froide, aucune loi n’empêche les automobilistes québécois de faire réinstaller des pneus d’été au printemps.

Il est toutefois fortement recommandé de ne pas conserver ses pneus d’hiver à longueur d’année.

D’abord parce que la gomme de ce type de pneumatique n’est pas conçue pour opérer à de hautes températures et qu’elle s’usera plus rapidement que celle d’un pneu d’été ordinaire.

Plus important encore, la distance de freinage sur une surface asphaltée par temps chaud est plus longue avec des pneus d’hiver qu’avec des pneus d’été.

Bref, conserver ses pneumatiques d’hiver en été ne s’avère pas seulement un choix illogique financièrement, mais aussi dangereux.

Quelle est la différence entre les pneus d’hiver des pneus «quatre saisons»?

Voici quatre grandes différences entre les pneus homologués pour l’hiver et ceux qui ne le sont pas.

Le type de caoutchouc :

Tous les pneus ne naissent pas égaux. Et le type de caoutchouc utilisé lors de leur fabrication a un grand rôle à jouer là-dedans.

En général, un pneu «quatre saisons» perd de son efficacité quand le mercure tombe en deçà de 7 °C.

Quand le temps devient plus froid, le caoutchouc perd de sa souplesse, ce qui affecte la maniabilité d’un véhicule ainsi que sa distance de freinage.

Un bon pneu d’hiver, toutefois, est conçu avec un caoutchouc qui conserve sa souplesse, même sous des températures glaciales.

Cette qualité hivernale est aussi la raison pour laquelle il n’est pas recommandé de chausser son véhicule de pneus d’hiver durant l’été.

Quand il fait chaud, la semelle des pneus d’hiver s’use beaucoup plus rapidement et allonge la distance de freinage.

Une plus grande profondeur pour les pneus d’hiver :

Pour mieux travailler sur des surfaces enneigées, les pneus d’hiver sont munis d’une semelle plus profonde qui permet de réduire l’accumulation de neige et d’offrir la meilleure traction possible.

Évidemment, la science a ses limites et un pneu d’hiver, même avec une semelle plus profonde, ne peut pas faire de miracles. Si vous circulez sur une chaussée enneigée, il est important de réduire sa vitesse et de ne pas surestimer le travail qu’un pneu peut accomplir!

Les motifs de la bande de roulement :

En plus d’une profondeur accrue, la semelle des pneus homologués pour l’hiver est sculptée afin que la neige et la gadoue soient expulsées vers les côtés. On s’assure ainsi que les amas de neige ne s’accumulent pas entre le pneu et le sol, ce qui pourrait causer la perte de contrôle du véhicule.

Du mordant :

C’est bien beau d’évacuer les surplus de neige, mais les pneus d’hiver doivent aussi bien mordre dans la glace et la neige pour permettre à la voiture de bien fonctionner.

Cela est rendu possible grâce aux entaillements à la surface de la semelle des pneus. Ces motifs plus agressifs distinguent les pneus d’hiver des autres pneumatiques non homologuées pour la saison froide.