Voici cinq maisons de stars décédées ouvertes aux visiteurs : de l'immeuble de Serge Gainsbourg au domaine d'Elvis Presley

Le culte de la célébrité peut aller loin... Même jusqu’à la porte de nos stars préférées! Regard sur un fascinant phénomène et phare sur 5 maisons de vedettes décédées à visiter.

On a vu des fans déposer des fleurs, des lettres ou des cadeaux devant des demeures de stars décédées... Mais imaginez flâner dans la maison de votre artiste favori pour en découvrir son décor, des notes qui traînent, peut-être même quelques objets précieux... Loin d’un rêve irréalisable, cette expérience est possible dans quelques maisons de stars décédées, ouvertes au public, qui attirent énormément de curieux.

Guillaume Sirois, professeur agrégé au Département de sociologie à l’Université de Montréal, n’est pas surpris par cet intérêt qui entre selon lui dans un culte de la personnalité. « Le phénomène de la célébrité, tel qu’on le connaît aujourd’hui, a débuté particulièrement vers le 19e siècle. Tout ce que les stars ont porté, où elles ont vécu... Ça devient presque des reliques. On peut d’ailleurs faire un lien avec la religion. On fait des stars presque des demi-dieux. La maison d’Elvis Presley, par exemple, est devenue une véritable machine touristique.»

Qu’est-ce qui fascine tant en ces lieux qui ont abrité des vedettes? « Les fans souhaitent souvent être dans une relation de proximité avec leur star préférée, poursuit le sociologue. Et ce, même si c’est à sens unique. Certains collectionnent des objets à son effigie, la suivent de près sur les réseaux sociaux, en deviennent même des spécialistes. Visiter sa résidence, ça donne accès à un certain glamour. Ces lieux ouvrent aussi une porte sur le mystère de la création. Ça peut même devenir inspirant », commente Guillaume Sirois.

Plus qu’une manière d’assouvir sa curiosité, ces visites prennent parfois la forme, faute de mieux, d'une sorte de rencontre avec l'artiste adoré ou même d’un hommage. « Le phénomène met aussi de l’avant, sans doute, l’idée d’une trace, du passage de ces personnes géniales sur terre. Quand les gens aimés partent, on cherche souvent des lieux qui les représentent. Et ça permet d’entrevoir aussi l’ordinaire, les failles. Ces stars n’étaient pas tous les jours géniales! », raconte Guillaume Sirois.

Envie de vivre l’expérience? On vous pointe 5 incontournables maisons de stars décédées à visiter.

La Maison Gainsbourg

AFP

Au 5 bis de la rue de Verneuil à Paris, c’est la voix de Charlotte Gainsbourg en audioguide qui mène les visiteurs de pièce en pièce dans la dernière demeure de son père, décédé en 1991. En retraçant un quotidien évanoui depuis plus de 32 ans, la visite émotive de la vie et de l’œuvre de Serge Gainsbourg aurait des airs de machine à remonter dans le temps... jusqu’à l’odeur des mégots fumés par la star! Après son ouverture à la mi-septembre, le parcours « Maison & Musée » est déjà complet.

L’appartement de Jimi Hendrix

AFP

Au 23 Brook Street dans le quartier Mayfair à Londres, le public est invité à visiter le coquet appartement du célèbre guitariste Jimi Hendrix décédé en 1970. En plus de plusieurs objets personnels et des faits sur la vie de la star rock, on peut découvrir sa chambre à coucher reconstituée, partagée avec son amoureuse Kathy Etchingham en 1968 et 1969, dans ce qu’il a qualifié de sa « première vraie maison ». Fait intéressant: 200 ans plus tôt, le compositeur George Frideric Handel habitait au 25 Brook Street, qu'on peut aussi visiter.

Graceland, la maison d’Elvis Presley

COURTOISIE / GRACELAND

Les fans du King peuvent découvrir son impressionnante résidence à Memphis : la très populaire Graceland, devenue lieu de pèlerinage. Attirant dans les environs de 650 000 visiteurs par année, la dernière maison où a vécu Elvis avec sa famille de 1957 à 1977 nous présente des bribes de son luxueux quotidien entre ses costumes légendaires, sa jungle room, sa salle de télévision et son fameux Meditation Garden. C’est d’ailleurs à cet endroit qu’il est enterré non loin de son frère jumeau mort-né.

Paisley Park, la maison de Prince

AFP

Prince rêvait depuis longtemps de faire visiter cette somptueuse et excentrique demeure dans laquelle il a emménagé en 1987. L’endroit parfait pour les énormes fêtes spontanées de l’artiste! Après son décès en 2016, la maison située au Minnesota aux États-Unis a vite été transformée en musée sur l'incroyable carrière de Prince, où on retrouve parfois des spectacles. En plus de certains effets personnels de la star, les visiteurs peuvent jeter un œil aux célèbres studios qu’on y retrouve.

The Sinatra House

Courtoisie

C’est une autre expérience qui attend les visiteurs à The Sinatra House, aussi appelée Twin Palms à Palm Springs en Californie. Construite selon les désirs du célèbre Frank Sinatra en 1947, la villa compte notamment quatre chambres à coucher, sept salles de bain et une piscine en forme de piano. Devenue une attraction touristique, la maison est ouverte à la location pour des vacances, des mariages, des tournages... Il est aussi possible de profiter d’un tour guidé privé de la luxueuse demeure, qui relate entre autres les années de Frank Sinatra dans la demeure.

Et au Québec?

Peut-on visiter des résidences de stars décédées au Québec? Tout à fait!

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

On peut penser, par exemple, à la Maison d’enfance de Gilles Vigneault à Natashquan, à la Maison Félix-Leclerc à Vaudreuil-Dorion, ainsi qu’à la suite 1742 au Fairmont Le Reine Elizabeth occupée par John Lennon et Yoko Ono en 1969 lors d’un de leurs célèbres bed-ins.

AGENCE QMI

Pourtant, le phénomène semble moins répandu qu’à travers le monde. Impression ou réalité? « Nous avons un “star système” particulier au Québec, que l’on décrit habituellement comme plutôt de proximité, explique Guillaume Sirois. Les vedettes québécoises, on les connaît, elles nous ressemblent. Elles vivent peut-être moins dans ce monde fantasmé des stars à l’américaine ou à la française. Cependant, je ne serais pas prêt à dire que nous sommes plus respectueux de l’intimité des stars. Je ne serais d’ailleurs pas surpris de voir apparaître plus de maisons de stars à visiter prochainement. »

