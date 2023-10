Rendez-vous annuel de Sœur Angèle: «On aide les banques alimentaires»

Le petit marché des saveurs culinaires, qui est le rendez-vous annuel de Sœur Angèle pour venir en aide aux jeunes dans le besoin, se déroule samedi.

L’événement, qui se produit généralement à l’extérieur, se tient à l’intérieur en raison des intempéries.

La majorité des articles vendus sont des converses et d’autres mets concoctés par Sœur Angèle.

Grâce à l’événement, la Fondation Sœur Angèle peut remettre des dizaines de milliers de dollars à des organismes de soutien aux personnes défavorisées.

La hausse des prix à l’épicerie donne tout son sens à la tenue du petit marché, explique Sœur Angèle.

«J’ai voulu fonder cette activité-là pour aider les jeunes à la cuisine. Cette année, avec l’année prochaine, on a déjà 20 écoles d’hôtellerie que je vais aller passer des examens, je vais utiliser les produits du Québec [...] On aide les banques alimentaires. La Fondation Sœur Angèle, on a donné 100 000 [dollars] pour 19 banques alimentaires.»

Chaque année, ce sont 200 à 300 personnes qui bénéficient des services de la fondation.

En entrevue à TVA Nouvelles, une bénévole pour l’organisme à but non lucratif indique que les «besoins sont grands».

«On vise beaucoup au niveau de l’alimentation, parce qu’il manque énormément de chefs dans tous les domaines de l’alimentation», dit-elle.

*Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus*