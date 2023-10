Un homme arrêté après avoir poussé une femme devant une rame de métro en mouvement

Un suspect recherché après avoir été accusé d'avoir poussé une femme hors d'un quai de métro à New York a été arrêté jeudi dans le New Jersey, ont déclaré les autorités.

La suspect a été identifié comme étant Sabir Jones. Après avoir échappé aux autorités, il a été placé en état d'arrestation jeudi.

«Il a été arrêté par la police de Newark», au New Jersey, a fait savoir pas communiqué Fritz Fragé, directeur de la sécurité publique de Newark.

Mercredi, une femme de 30 ans a été poussée devant une rame de métro en mouvement.

Michael Kemper, chef des transports de la police de New York, a déclaré lors d'une conférence de presse mercredi que la femme non identifiée se trouvait dans un état critique au Cornell Medical Center.

«Alors que le train sortait de la gare, elle a été poussée et sa tête a heurté le train en marche. Le train a quitté la gare et elle est tombée sur la plate-forme, sur les voies. Heureusement, des témoins oculaires et de bons samaritains qui se trouvaient sur le quai l'ont aidée à sortir de la plate-forme et à remonter sur le quai», a-t-il relaté.

M. Jones a fui la scène à pied après l'incident, rapportent les autorités.

Lors de la conférence de presse de mercredi, M. Kemper n'a pas donné d'informations sur les «antécédents» de M. Jones, mais a déclaré qu'il était «connu de nous dans le métro».