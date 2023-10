Changement d’heure: À quoi ça sert et quand faut-il le faire?

Les Québécois devront reculer leurs montres d’une heure le 5 novembre prochain pour prendre part à ce curieux rituel qu’effectue la province chaque année depuis 1940, aux côtés d’environ 70 autres juridictions dans le monde. Voici pourquoi.

• À lire aussi: Changement d’heure: le PQ relance le débat et veut entendre des experts sur le sujet

• À lire aussi: Le changement d’heure nuit à la santé, selon un expert

• À lire aussi: Mythes et réalités du changement d’heure

Chaque année, le Québec revient à l’heure normale de l’Est le premier dimanche de novembre. Ce fuseau horaire affiche cinq heures de moins que le temps universel coordonné (UTC - 5 h), c’est-à-dire l’heure de référence adoptée par la majorité des pays du monde.

Un second changement d’heure s’effectue le deuxième dimanche de mars, jour où le Québec passe à l’heure avancée d’été (UTC - 4 h).

Pourquoi changer d’heure?

Essentiellement, le changement d’heure a été instauré pour accroître la production pendant la Première Guerre mondiale. En plus de faire des économies d’énergie, l’objectif est de profiter au maximum de la lumière du jour. En d’autres termes, sans changement d’heure en été, le soleil se lèverait plus tôt et se coucherait plus tôt, donc nos habitudes sociales ne nous permettraient pas d’en profiter pleinement.

C’est également par souci de compatibilité avec les autres systèmes, notamment au sud du pays, que l’heure locale officielle est modifiée, notamment pour faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers, les opérations bancaires et juridiques et la régulation du trafic aérien.

Certains experts pensent également que les économies d’énergies ne sont pas si importantes, surtout grâce aux nouvelles technologies plus écologiques.

«À l’époque où ç’a été implanté, l’éclairage était beaucoup plus significatif dans la consommation d’électricité d’un ménage. Les ampoules étaient moins efficaces qu’aujourd’hui, et le chauffage n’était pas à l’électricité», avait expliqué Marc-Antoine Pouliot, attaché de presse d’Hydro-Québec, au «Journal de Montréal».

Impacts sur la santé

Habituellement, le passage à l’heure d’été est plus éprouvant que le passage à l’heure d'hiver, car on «perd» une heure de sommeil.

De nombreux experts remettent en question l’intérêt du changement d’heure en soulignant que notre horloge biologique, qui détermine lorsque nous avons faim ou lorsque nous sommes fatigués, par exemple, n’est pas très flexible.

Le changement d’heure peut dérégler le cycle de sommeil, entraînant d’autres problèmes de santé importants. Un sommeil déréglé peut mener à des risques de diabète, d’obésité, à des maladies cardiovasculaires, des accidents du travail ou à des accidents de la route, entre autres.

Les bébés et les aînés, pour qui la routine est plus importante que pour les autres populations, sont les plus impactés par le changement d’heure. Les animaux de compagnie pourraient, eux aussi, être chamboulés par les changements d’heure.

«Pour les enfants, ça va déranger leur heure de sieste. Les personnes âgées, surtout celles en institution, mangent à une heure bien précise qui se voit perturbée. Leur ventre va gronder le matin dans les prochains jours. Tout ça, ça touche l’humeur des gens», citait en exemple Roger Godbout, directeur du laboratoire et de la clinique du sommeil à l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, en entrevue à LCN.

Pas le cas partout

C’est au 19e siècle que les prémisses du changement d’heure sont apparues dans les esprits pour économiser sur l’éclairage grâce à l’ensoleillement.

Si le changement d’heure a été adopté au Québec en 1940, c’est en 1916 que les premiers pays européens s’y sont mis, soit l’Allemagne, l’Angleterre et la France. Les États-Unis ont suivi dès la fin de la Première Guerre mondiale.

Dans les années 1920, il est arrivé dans quelques endroits du pays, puis a été normalisé dans les années 1950 à l’ensemble du Canada.

En 2007, la Loi sur le temps légal a été adoptée au Québec afin d’allonger la période d’heure avancée d’été pour s'accorder avec le calendrier américain, rapportait «Le Journal».

Pourtant, certains pays ont décidé de l’abandonner plus tard, ou même de ne jamais l’adopter. Parmi ces pays qui ne changent pas d’heure, on trouve l’Argentine, l'Inde ou encore le Japon.

Les Russes ont eux aussi aboli le changement d’heure en octobre 2014. La Russie vit désormais à l’heure normale (heure d’hiver) toute l’année.

Au Canada, certaines provinces ont également décidé de ne plus participer, c’est le cas notamment du Yukon, de la Saskatchewan et de certaines parties de la Colombie-Britannique.

Il existe également des différences au sein même de la province. La Minganie, qui inclut l'île d'Anticosti, vit à l'heure normale ou avancée de l'Est, tandis que la Basse-Côte-Nord vit à l'heure normale de l'Atlantique toute l'année.

Au Québec, des zones situées à l’est du 63e degré de longitude Ouest, près du Labrador, ne changent pas l’heure. C’est le cas à Blanc-Sablon. Lorsque le Québec avance l’heure, la ville partage l’horloge avec Québec. L’hiver, elle est plutôt à l’heure des Maritimes, comme les Îles-de-la-Madeleine.

Blanc-Sablon se trouve à proximité de Terre-Neuve, elle-même décalée de 30 minutes de l’heure des Maritimes, expliquait «Le Journal».

Le cas des États-Unis

En mars 2022, le Sénat américain a approuvé à l’unanimité un projet de loi visant à abolir le changement d’heure aux États-Unis, proposant ainsi d’utiliser l’heure avancée d’été toute l’année.

Réintroduit par le sénateur Marco Rubio, le projet de loi Sunshine Protection Act n’a toujours pas été approuvé par Joe Biden, qui a un droit de veto et peut décider de transformer ce projet en loi, ou non. Le projet ne s’est pas non plus rendu à la Chambre des représentants encore.

Voici quelques astuces pour s’adapter plus facilement au changement d’heure:

1. Ne changez pas votre rythme et gardez les mêmes horaires pour vos repas ou votre sommeil. Profitez de la lumière naturelle et du soleil pour aider votre horloge biologique interne à s’adapter plus facilement et plus rapidement. Se préparer progressivement et à l’avance pourrait également être une bonne idée;

2. Essayez la luminothérapie, une lumière artificielle qui vous permettra de resynchroniser votre cycle sommeil/éveil. De préférence, utilisez-la entre 30 et 60 minutes par jour, à heures régulières et le plus tôt possible après votre réveil;

3. Favoriser au maximum la qualité de son sommeil en réduisant la consommation d’alcool et en faisant un minimum d’exercice, de préférence à la lumière du jour.