Collision entre un navire la garde côtière chinoise et un bateau philippin

Les Philippines ont accusé un navire de la garde côtière chinoise d'être entré en collision dimanche avec un bateau philippin de ravitaillement près d'une petite garnison en mer de Chine méridionale contestée.

«Les manœuvres de blocage dangereuses du navire 5203 des garde-côtes chinois l'ont fait entrer en collision avec le bateau de ravitaillement [...] sous contrat avec les forces armées des Philippines» dans les Spratleys, à environ 25 kilomètres de l'atoll Second Thomas Shoal, où la marine philippine est stationnée, a déclaré un groupe de travail gouvernemental.

Lors d'un autre incident, un navire des garde-côtes philippins qui escortait la mission de ravitaillement a été «heurté» par ce que la force opérationnelle a décrit comme un «navire de la milice maritime chinoise».

«Le groupe de travail national pour la mer des Philippines occidentales condamne avec la plus grande fermeté les dernières actions dangereuses, irresponsables et illégales menées ce matin par la GCC (la garde côtière chinoise) et la milice maritime chinoise», ajoute le communiqué.