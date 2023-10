EN VIDÉO | Des vaches chutent d’une remorque sur l’autoroute

Des vaches ont chuté d’un véhicule alors qu’il roulait sur l’autoroute 49 à Charlotte, en Caroline du Nord.

Une vidéo de la scène montre des vaches tomber une par une sur le pavé et se relever tranquillement, sans que le conducteur du véhicule en question ne s’en rendre compte.

«J’ai vu la première vache et je me suis dit "pourtant je ne fume pas", partage celui qui a capté les images, Sergio Coello, au média local WSOC-TV. Puis j’ai vu la deuxième, la troisième et la quatrième. Elles se sont relevées comme si de rien n’était.»

Capture d'écran | CNN

L’homme a décidé de continuer sur son chemin plutôt que de s’arrêter.

Contactée par WSOC-TV, la police locale n’était pas au fait d’un tel événement et n’a donc pas pu confirmer si le propriétaire des vaches a été en mesure de récupérer ses animaux.

Voyez des images dans la vidéo ci-dessus