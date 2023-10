Faire l’épicerie en magasin ou en ligne pour économiser?

Les grandes bannières des supermarchés au pays se livrent à une bataille de rabais en ligne, mais quelle est la meilleure façon d'économiser?

• À lire aussi: Acheter ses bonbons d'Halloween au Dollarama, est-ce que ça vaut la peine?

• À lire aussi: Épicerie: La bataille des rabais en ligne

Voyez ce qu'en pense Sylvain Charlebois, spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’Université Dalhousie.

«Les bannières vont à la pêche de consommateurs de plus en plus nomades. Les clients magasinent beaucoup plus et recherchent les bannières à rabais et sont de moins en moins loyaux», affirme M. Charlebois.

«Beaucoup de gens vont aller chercher de l’information en ligne avant de quitter la maison, donc la bataille est virtuelle autant que dans le magasin. De plus en plus, on offre des rabais assez alléchants en ligne», précise-t-il.

«On peut épargner entre 5 et 10%, ce qui est à peu près le taux d’inflation alimentaire actuel.»

«En magasin, c’est là qu’on voit les rabais»

Selon l’expert, les ventes en ligne représentent environ 3% du chiffre d’affaires; ce nombre peu élevé s’explique «majoritairement [par] les gens qui magasinent en ligne vont aussi se présenter en magasin».

«C’est très rare que les gens achètent tout en ligne en termes d’alimentation», dit-il.

M. Charlebois estime qu’il est idéal d’opter pour un mode hybride : et en ligne, et en magasin.

«En magasin, c’est là qu’on voit les rabais. Les “profitez-en ce soir” à 50%, il n’y en a pas en ligne»

Pour s’assurer de la fraîcheur des aliments, notamment, il est préférable de se présenter directement chez les détaillants d’alimentation.

«C’est un détail que les gens ne peuvent pas ignorer. Les gens veulent voir les produits frais. D’octroyer le pouvoir à un étranger de choisir ses bananes, ses oranges, ses tomates, beaucoup ne sont pas prêts à faire ça», conclut-il.

Évidemment, pour les produits non périssables, il n’y a aucune incidence sur la qualité.

Voyez l’intégralité de l’entrevue dans la vidéo ci-dessus.