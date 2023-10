Le Dinosaure démasqué à «Chanteurs masqués»

Le Dinosaure a dû retirer sa tête, dimanche, dévoilant celui qui portait ce personnage sur ses épaules, soit l’animateur Alain Dumas.

Celui qui, plus tôt dans l’épisode, avait poussé la note sur la pièce «U Can’t Touch This», de MC Hammer, a ainsi dû quitter le plateau du populaire variété de TVA.

Tant les enquêteurs Sam Breton qu’Anouk Meunier ont deviné qu’Alain Dumas se cachait dans le Dinosaure. Leur camarade Stéphane Rousseau croyait pour sa part qu’il s’agissait de l’animateur de «Salut Bonjour», Gino Chouinard.

En plus du Dinosaure qui a chanté du MC Hammer, l’épisode de dimanche mettait aussi en vedette les Amoureux, qui ont repris «Just Give Me a Reason», de Pink et Nate Ruess; le Caméléon, qui a chanté «Fille de personne II», d’Hubert Lenoir; le Lion, qui a poussé la note sur «Try», de Pink; et la Ballerine de glace, qui a interprété «Si tu m’aimes», de Lara Fabian.

Spécial Halloween le 29 octobre

Dimanche prochain, le plateau de l’émission la plus populaire de l’automne au petit écran québécois sera en mode Halloween. Les enquêteurs seront bien entendu costumés pour l’occasion. La production a promis qu’un «énorme revirement viendra tout changer» dans la compétition.

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, l’émission «Chanteurs masqués» est diffusée chaque dimanche, à 18 h 30, à TVA.