«L’épargne paie le prix» pour ces catégories d’âge, alerte un expert

La hausse du coût de la vie touche durement les retraités et les 30 à 50 ans, qui ont de plus en plus de difficulté à épargner, confirment des données dévoilées par Sun Life.

Environ le tiers de retraités souffre des conséquences du contexte économique actuel, a révélé le vice-président régional des régimes collectifs de retraite à Sun Life, Yashar Zarrabian.

«L’inflation et l’augmentation des taux d’intérêt ont un impact sur le pouvoir d’achat des retraités», dit-il.

Les ainés et les épargnants doivent également se méfier de la hausse du coût des dépenses associées à la santé.

«C’est l’élément de risque de longévité [...] c’est le fait que l’espérance de vie au Canada continue d’augmenter. La phase de retraite est plus longue que prévu. Naturellement, ça prend plus d’argent pour la phase de retraite», partage M. Zarrabian, en entrevue sur les ondes de LCN.

Ce dernier, qui invite la population à se fier à des experts pour obtenir des conseils pour la retraite, s’inquiète également des conséquences du contexte économique actuel pour la population active.

Une analyse des régimes de retraite d’environ 1,5 million de Canadiens confirme une tendance inquiétante.

«On remarque que les gens dans la trentaine, quarantaine et cinquantaine, l’épargne a vraiment payé le prix dans les circonstances économiques actuelles», se désole-t-il.

«On voit que leur épargne a diminué d’à peu près de 7% pour les gens de 30 à 50 ans, et de 5% pour les gens en haut de 50 ans.»

La population, qui doit revoir ses dépenses en raison de l’inflation, n’a pas le choix de prioriser les dépenses récurrentes.

