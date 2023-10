Lutte à la désinformation: un cours d’éducation aux médias dans cette école secondaire

Alors que les Québécois âgés d'entre 18 et 35 ans adhèreraient davantage aux théories du complot que les personnes des autres tranches d’âge, selon un récent sondage de la firme Léger, une école secondaire de Québec a décidé de mettre en place un cours d’éducation aux médias.

Selon l’enseignant Simon Duguay, qui donne ce cours que suivent tous les élèves de l’école De Rochebelle, la compétence de bien s’informer en est une qui doit s’apprendre.

«Si on ne met pas ça en priorité dans notre système d’éducation, on ne peut pas s’attendre que cette compétence soit miraculeusement développée, dit-il. C’est entre autres pour ça qu’à notre école on a décidé d’enseigner ça à tous nos élèves dans un cours d’éducation aux médias.»

Les élèves sont initiés à plusieurs critères pour valider les informations qu’ils voient surtout sur les réseaux sociaux, qui sont leur plateforme de prédilection.

«Quelqu’un qui fait des vidéos sur YouTube, par exemple, peut-être que c’est quelqu’un qui est qualifié dans son domaine ou qui a fait de longues études, avance l’enseignant. Il y a plusieurs universités qui rendent accessibles leurs cours sur YouTube ou d’autres plateformes.»

«Ce n’est pas parce qu’on est sur un réseau social que l’information de qualité n’existe pas, c’est juste qu’on doit savoir la repérer [...] en se fiant à des critères qui sont un peu équivalents aux médias traditionnels. L’information circule tellement vite que c’est important d’avoir son sens critique aiguisé en tout temps.»

Bien que 6 Québécois sur 10 de 18 à 35 ans croient que les médias traditionnels manipulent l’information qu’ils diffusent selon un sondage Léger, M. Duguay a espoir que cette situation pourra changer à l’avenir.

«Le nouveau cours de citoyenneté et culture québécoise va intégrer ça dans son cours donc j’ai beaucoup d’espoir en la future génération qui s’en vient, partage-t-il. Si c’est enseigné tôt, et qu’on revient d’année en année, je crois que ce sera un très bon geste pour notre démocratie.»

