Mois de sensibilisation: «le cancer du sein n’est pas une banalité»

Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein, cette maladie qui est toujours la principale cause de décès chez les femmes âgées de 30 à 49 ans.

En entrevue à LCN, la PDG de la Fondation cancer du sein du Québec affirme qu’il s’agit toujours d’une cause importante, malgré les progrès qui ont été faits au court des dernières années.

«C’est important parce qu’on tient pour acquis que c’est une banalité le cancer du sein et ce ne l’est pas, affirme Karine-Iseult Ippersiel. Ça touche encore une femme sur huit. C’est à peu près 7000 personnes au Québec qui vont recevoir [chaque année] un diagnostic de cancer du sein. Donc c’est important de continuer d’en parler.»

«On subit le cancer, continue-t-elle. C’est très anxiogène du moment où l’on attend un dépistage, savoir si l’on a un cancer du sein ou pas, jusqu’à ce qu’on suive une trajectoire de soins qui peut varier dans le temps. C’est très lourd.»

La fondation a lancé une campagne publicitaire mettant en vedette plusieurs personnalités québécoises pour son mois de sensibilisation.

«On a voulu remettre toutes les personnes touchées au cœur de ce qu’on fait au quotidien et de rappeler aux gens qu’on est là avant, pendant et après un diagnostic et que ça prend tout un réseau pour permettre à une personne touchée de s’en remettre et de passer à la prochaine étape de sa vie», soutient la PDG.

Lorsque vient le temps de se faire dépister, le temps d’attente pour avoir un rendez-vous diffère en fonction des régions.

«Ça varie d’une région à l’autre, avance-t-elle. À Montréal en ce moment, la moyenne est à 3 ou 4 semaines. En Gaspésie c’est une à deux semaines. Par contre en Abitibi-Témiscamingue, ça peut être de 22 à 28 semaines. En Outaouais, c’est jusqu’à 38 semaines. Il y a un système universel d’accessibilité pour tous, mais le temps n’est pas le même dépendant d’où on habite malheureusement.»

Malgré ces délais, il est important pour les personnes qui remarquent un changement entre leur aisselle et le bas de leur sein de se faire dépister.

«Dès qu’on sent un changement sur soi, on appelle son médecin de famille et on fait une investigation», ajoute Mme Ippersiel.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus