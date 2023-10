«Révolution»: les gars de LTC imposent leur puissance

Telle une horde de pirates assoiffés de pouvoir, les danseurs de LTC ont imposé leur rythme devant les maîtres de Révolution, dimanche soir, dans leur face-à-face contre les filles d’Empire.

«Je cherchais une musique française et, en écoutant ce morceau, j’avais l’impression que ça sonnait comme une victoire, a indiqué Kristopher, le plus âgé des membres de LTC. C’était festif, ça donnait le goût de danser et de fêter une victoire. Au face-à-face, tu n’es pas là pour être gentil ou te faire des amis, tu es là pour gagner. L’idée des pirates m’est venue comme ça.» Kristopher connaît d’ailleurs bien la mécanique de Révolution, puisqu’il faisait partie de la troupe MARVL, à la première saison, qui s’est rendue jusqu’aux duos improbables.

Photo fournie par OSA Images

LTC mise beaucoup sur l’explosivité et le dynamisme de ses danseurs. «Chaque seconde de nos chorégraphies, il y a quelqu’un dans les airs, un autre au sol en train de tourner ou de faire des flips, a raconté Marco. Notre énergie est assez différente des autres, c’est ce qui nous distingue.»

Photo fournie par OSA Images

La mission des deux troupes pour cette étape était de montrer que chaque individualité est aussi forte que le groupe, un défi que LTC semble avoir réussi. «Le break est un art très individuel, a analysé Kristopher. Quand on commence, on apprend à travailler sur notre personne, sur nos propres mouvements. On se crée une estime de soi qui fait en sorte qu’on est ensuite capable de se pousser en compétition. Ça nous permet d’être forts en solo, comme en groupe. Les gars de LTC dansent ensemble depuis très longtemps, ils ont une chimie aussi forte en groupe qu’individuellement.»