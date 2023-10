Agression sexuelle: un ex-militaire écope de 42 mois de pénitencier

L'ex-militaire Alexandre Matheussen, qui avait leurré une ado de 13 ans sur le réseau social Snapchat en 2020 avant de l'agresser sexuellement, a écopé lundi de 42 mois de pénitencier au palais de justice de Montréal.

• À lire aussi: Il abuse d’une ado de 13 ans: ce militaire devrait écoper de 42 mois

• À lire aussi: Arrêté en pleine opération vaccins: ce militaire coupable de crimes sexuels sur une ado de 13 ans

La victime, pour sa part, a livré un courageux témoignage il y a quelques jours, relatant de nombreuses et lourdes conséquences sur sa vie, notamment l’isolement. Elle reproche à Matheussen, qui était âgé de 19 ans à l’époque, d’avoir sapé son sentiment de sécurité.

Elle a dû consulter un thérapeute, rappelant les difficultés de se relever après avoir subi ce type de violence. Le délinquant lui a même transmis une ITS (infection transmise sexuellement).

«J’ai passé presque un an seule et isolée, je me sentais seule au monde, j’ai perdu des amis qui me jugeaient, alors que ça ne devrait pas être à moi de m’expliquer», a écrit la victime d’Alexandre Matheussen dans une lettre lue récemment dans la salle d’audience.

Le juge Pierre Labelle a salué le courage et la détermination de la victime, lui a souhaité un avenir meilleur.

Parmi les facteurs aggravants retenus par le juge Labelle, il relève le nombre d’agressions, trois au total sur une période de deux mois, la gradation dans les gestes posés, les conséquences néfastes pour la victime, de telles agressions amènent des conséquences physiques, émotionnelles et psychologiques.

TVA NOUVELLES

Rapidement, les conversations innocentes sont devenues plus explicites, pour ensuite devenir carrément sexuelles. Mais Matheussen en voulait plus, si bien qu’il est allé à la rencontre de l’adolescente, se présentant même à sa mère. Il a alors tenté des rapprochements, même si l’adolescente ne voulait pas.

À force d’insister, il a finalement eu ce qu’il voulait lors des rendez-vous suivants.

«Il était insistant, il voulait des relations complètes, même si elle disait non», a dit la Couronne, ajoutant qu’à une reprise, Matheussen a tiré sur les cheveux de la fille.

L'homme de 22 ans a depuis été démis de ses fonctions et il devrait bientôt être renvoyé des Forces armées canadiennes.

Avec les informations du Journal de Montréal – Michael Nguyen, journaliste