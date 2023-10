Amazon: les employés qui ne veulent pas venir au bureau seront congédiés

Le géant du commerce en ligne Amazon veut forcer les employés à revenir au travail, en les menaçant de renvoi s’ils ne s’exécutent pas, ont rapporté de nombreux médias américains au cours des derniers jours.

• À lire aussi: Entrepôts d'Amazon: le traitement «abominable» de travailleurs dénoncé en Arabie saoudite

• À lire aussi: Amazon veut encore accélérer les livraisons avec les drones et les robots

Amazon autorise désormais les superviseurs à licencier les travailleurs qui résistent à sa directive de retour au bureau, très contestée parmi les employés.

Les informations d’abord rapportées par Business Insider, indiquent que les employés qui refusent de venir au travail trois jours par semaine seront d’abord rencontrés et un suivi serré sera ensuite effectué.

Les directives auraient été partagées avec les responsables d'Amazon via un système interne la semaine passée.

«Si l'employé ne démontre pas une présence immédiate et soutenue après la première conversation, les gestionnaires devraient alors mener une discussion de suivi dans un délai raisonnable (en fonction de la situation de l'employé, environ 1 à 2 semaines», indiqueraient les lignes directrices.

Réprimer le télétravail

Amazon a déjà fait savoir qu’il voulait mettre fin au télétravail.

En février dernier, l'entreprise avait déclaré à ses employés qu'ils devraient rester au bureau la majeure partie de la semaine à partir de mai de cette année.

«Collaborer et inventer est plus facile et plus efficace en personne», écrivait à l'époque le PDG Andy Jassy dans une note interne. «L’énergie et les échanges sur les idées des uns et des autres se produisent plus librement.»

Cependant, le retour au bureau d’Amazon ne s’est pas vraiment bien déroulé.

Plus de 28 000 travailleurs d'Amazon ont rejoint un canal interne de Slack appelé «Remote Advocacy», où ils dénonçaient la mesure. Des milliers d'employés ont également signé une pétition et organisé un débrayage pour protester contre la campagne de retour au bureau.

Malgré l’opposition, l’entreprise et ses dirigeants n’ont pas reculé.

«Nous sommes toujours à l'écoute et continuerons de le faire, mais nous sommes satisfaits de la façon dont s'est déroulé le premier mois de retour de plus de personnes au bureau», déclarait le porte-parole d'Amazon, Brad Glasser, au magazine Fortune en juin.