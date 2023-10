Étude: les étudiants québécois sous-estiment les risques d’escroquerie financière

Les étudiants québécois auraient tendance à sous-estimer les risques d’escroquerie malgré la hausse de fraude, selon un récent sondage publié lundi.

Le coup de sonde de la Banque Royale du Canada (RBC) a révélé lundi qu’un peu moins de la moitié (47%) des étudiants craindrait d’être victimes d’une escroquerie financière, tandis que 28% d’entre eux auraient indiqué que l’idée d’en être victime un jour ne leur aurait jamais effleuré l’esprit.

Cependant, près de deux étudiants sur cinq (38%) auraient admis avoir été la cible «d’un nombre accru» de tentatives d’escroqueries depuis le début de leurs études postsecondaires et 60% auraient indiqué qu’il devenait plus difficile de distinguer une tentative de fraude.

«Étant donné la quantité de choses auxquelles on doit penser quand on fait des études postsecondaires, on peut comprendre que les risques de fraude ne soient pas nécessairement une préoccupation majeure pour les étudiants», a indiqué par communiqué Kevin Purkiss, vice-président, Lutte antifraude, chez RBC.

Mais là où le bât blesse, c’est que les étudiants québécois ne géreraient pas leurs mots de passe de façon sécuritaire, puisque seulement 33% des sondés auraient déclaré renouveler régulièrement leurs mots de passe, selon l’enquête de la RBC.

Si 81% des étudiants québécois auraient reconnu avoir encore beaucoup à apprendre en matière de fraude, près de la moitié (46%) ignoreraient où trouver des ressources en la matière et 50% ne sauraient pas comment s’y prendre pour signaler une escroquerie ou une fraude.

«Il est essentiel que les étudiants soient conscients des risques, sachent comment repérer les indices d’une tentative d’escroquerie et prennent les mesures appropriées pour protéger leurs renseignements personnels et financiers», a soutenu M. Purkiss, qui recommande aux étudiants davantage de vigilance afin de réduire le risque d’être victimes de fraude.

