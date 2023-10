Meurtre d’une mère et ses fils abandonnés par le système: une enquête publique du coroner s’ouvre

L’enquête publique du coroner s’est ouverte ce matin sur les meurtres d’une mère montréalaise et de ses deux jeunes fils, ainsi que sur la mort du mari qui s’est enlevé la vie après avoir tué ses trois proches en 2019.

Cette enquête publique a été ordonnée après la publication du rapport du coroner Me Alain Manseau, qui critiquait vivement l’échec du système à protéger Dahia Khellaf et ses enfants Adam, 4 ans, et Aksil, 2 ans, d’un mari violent et contrôlant. Rappelons que celui-ci n’avait eu qu’à bafouer les ordres de la cour pour accomplir son plan funeste de tuer sa famille.

Le 10 décembre 2019, Nabil Yssaad s’est projeté en bas du sixième étage d’un hôpital près de Joliette. Incapables de joindre les proches pour leur annoncer le décès, des patrouilleurs de la police de Montréal se sont rendus à la résidence de son ex dans le quartier Pointe-aux-Trembles.

Sur les lieux, ils ont toutefois découvert une scène d’horreur dans la chambre principale. La mère de 42 ans et ses enfants gisaient dans le lit. Les corps avaient été disposés «minutieusement et de façon théâtrale», avait écrit le coroner. Les victimes ont été étranglées, probablement avec des fils de branchement d’appareil électronique.

Appels à l’aide

Quelques jours plus tôt, le père âgé de 46 ans avait perdu la garde de ses enfants, en plus de signer un engagement à ne plus entrer en contact avec sa conjointe en reconnaissant qu’elle avait des raisons de craindre pour sa vie.

Mme Khellaf, qui était victime de violence conjugale, avait également multiplié les demandes d’aide, mais en vain.

«On va regarder à l’intérieur de ce qui se passait dans cette cellule familiale là», a expliqué la coroner Andrée Kronström, qui cherche avec cette enquête publique à faire la lumière sur les trois meurtres et le suicide du père.

