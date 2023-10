Santé au Québec: vers un Guichet d’accès à la première ligne «2.0»

Depuis son déploiement à la grandeur du Québec, il y a un an, plus de 1,5 million d’appels ont été faits au Guichet d’accès à la première ligne, qui sera bientôt amélioré, entre autres, afin de pouvoir consulter pour plus d’un problème de santé à la fois, a appris notre Bureau parlementaire.

Il s’agit de l’une des principales recommandations que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a décidé de retenir au terme d’une vaste consultation menée, à titre de consultant, par l'ancien PDG du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Michel Delamarre.

Ce dernier présentera d’ailleurs le fruit de son travail, dont Le Journal a obtenu les grandes lignes (voir tableau), aux côtés du ministre Dubé, lundi, à Montréal.

Un succès, malgré les critiques

Lancé d’abord dans le Bas-Saint-Laurent, au printemps 2022, puis étendu à toutes les régions de la province en septembre 2022, le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) permet aux personnes sans médecin de famille d’obtenir, en composant le 811, option 3, un rendez-vous médical, des conseils pour se soigner ou une référence vers un professionnel.

Le GAP a connu quelques ratés, surtout à ses débuts, et a souvent fait l’objet de critiques, souvent en raison de longs délais d’attente au téléphone ou du peu de rendez-vous offerts.

Un an après sa mise en place, ce sont désormais de 5000 à 7000 appels qui y entrent chaque jour. Aux yeux du ministre Dubé, cet élément clé de son plan pour refonder le réseau de la santé est un succès qui répond à l'objectif, soit améliorer l’accès aux soins tout en contribuant au désengorgement des urgences. Le défi, maintenant: améliorer l’accès... au guichet d’accès.

Écoutez l’entrevue avec Mylaine Breton, professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke via QUB radio :

Consultation

C’est dans cette optique que M. Dubé a confié à M. Delamarre le mandat de faire la tournée des GAP, dans toutes les régions, pour voir ce qui fonctionne bien et ce qui peut être amélioré.

D'octobre 2022 à la fin de juin 2023, 22 établissements ont été visités et près d’un millier de personnes (employés, médecins, dirigeants, usagers) ont été rencontrées.

«Le but de la démarche, c’était vraiment de faire des constats, d’identifier des pistes d’améliorations puis des recommandations dans le cadre d’un processus d’amélioration continue», a expliqué M. Delamarre en entrevue.

Photo Marc-André Gagnon

Parmi les améliorations proposées, il y a l’instauration du rappel téléphonique, afin d’éviter d’être mis en attente pendant l’appel, et la bonification de l’offre de services, qui, dans ce cas-ci, risque de poser un «défi de main-d’œuvre», reconnaît M. Delamarre.

De façon générale, «c’est une grande valeur ajoutée, ce mécanisme d’accès là, pour la population sans médecin de famille», considère M. Delamarre.

Depuis sa mise en place, plus de 70 millions $ ont été investis par le gouvernement du Québec dans le Guichet d’accès à la première ligne.

Guichet d’accès à la première ligne (GAP)

Top 3 des constats positifs

Une porte d’entrée unique pour les Québécois sans médecin de famille, qui autrement devraient cogner à mille et une portes Une réelle solution de remplacement à l’urgence: les gens téléphonent plutôt que de se rendre à l’urgence Une prise en charge par le bon professionnel, au bon moment

Top 3 des améliorations recommandées

Augmenter l’offre de services avec des heures d’appels étendues et plus de plages de rendez-vous disponibles avec des professionnels Instaurer le rappel téléphonique pour éviter aux gens de rester en attente trop longtemps Permettre aux patients de discuter de plusieurs problèmes de santé lors d’un même rendez-vous