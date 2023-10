Un musée clandestin rendant hommage à Pablo Escobar découvert en Colombie

Le parquet général colombien a annoncé vendredi la saisie d'une propriété ayant appartenu à Pablo Escobar, où a été découvert un musée clandestin rempli d'objets ayant appartenu ou rendant hommage au célèbre défunt baron de la drogue tué par la police en 1993.

La maison en question, saisie à Medellin (nord-ouest), «aurait été acquise par Pablo Escobar» avec l'argent obtenu grâce à ses activités de trafiquant de drogue et de chef du cartel de Medellin entre les années 1980 et 1990, a indiqué le parquet dans un communiqué publié vendredi.

Photo AFP / COLOMBIAN PROSECUTOR'S PRESS OFFICE

La propriété a été «mise au nom d'hommes de paille» et, outre son musée clandestin, servait de résidence à Roberto de Jesús Escobar, le frère de Pablo Escobar.

«Il l'a occupée sans interruption, a réalisé plusieurs améliorations et adaptations et a réussi à la faire enregistrer dans les registres publics au nom d'une femme» qui en est aujourd'hui la propriétaire sur le papier, selon le communiqué.

Photo AFP / COLOMBIAN PROSECUTOR'S PRESS OFFICE

Sur les photographies du musée, publiées par le parquet, on voit notamment une voiture et une moto, exposées derrière une vitrine, des tableaux, des photographies et même reproduction d'Escobar à échelle humaine, ou des figurines en plastique le représentant.

Photo AFP / COLOMBIAN PROSECUTOR'S PRESS OFFICE

L'enquête a été menée par la section des finances criminelles du bureau du procureur, qui a évalué la propriété à environ 12 milliards de pesos, soit près de 3 millions de dollars.

Photo AFP / COLOMBIAN PROSECUTOR'S PRESS OFFICE

Pablo Escobar, le baron de la cocaïne qui a mené une guerre de terreur contre l'État colombien pour éviter l'extradition vers les États-Unis, a été tué lors d'une opération de la police en 1993 dans son fief de Medellin.

On lui attribue l'assassinat d'au moins 5000 personnes, dont des civils, des juges, des journalistes, des hommes politiques et des candidats aux élections. Il serait également responsable de centaines d'attentats à la bombe à Medellin, Bogota, Cali et Pereira.

